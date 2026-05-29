Красноярский край принял участие во Всероссийской акции «День без сетей»

Всероссийская акция Росрыболовства «День без сетей» - мероприятие, которое ежегодно проводится с 2019 года и собирает сотни неравнодушных людей к судьбе российских рек. В этом году Красноярская ГЭС компании Эн+ совместно с Енисейским территориальным управлением Росрыболовства и правоохранительными органами провела экологический рейд по очистке акватории Енисея от бесхозяйных рыболовных сетей. Во время рейда участники обследовали 67-километровый участок реки — от Дивногорска до окраин Красноярска. К акции также присоединились рыболовы-любители, представители общественных организаций и общественные инспекторы рыбоохраны.

Участники акции на лодках прошли по участкам Енисея, где чаще всего ставят сети. С рыбаками проводили профилактические беседы и выдавали памятки по правилам рыбоводства. За время рейда из воды было поднято десятки рыболовных сетей общей протяженностью более 600 метров, выявлено 12 административных правонарушений, допущенных при осуществлении любительского рыболовства.

В чем важность акции? Дело в том, что современные синтетические сети практически незаметны в воде: утяжеленные грузами, они опускаются ко дну, а на поверхности остается лишь малозаметный поплавок. Такие «сети-призраки» годами загрязняют водоемы микропластиком, наносят ущерб ихтиофауне, становятся ловушкой для птиц и млекопитающих, а также создают риски для судоходства и отдыхающих на воде.

- Экологические рейды — это не разовая акция, а часть системной работы по сохранению Енисея. Когда мы убираем из реки браконьерские снасти, мы защищаем не только рыбу, но и будущее самой реки. Для Красноярской ГЭС Енисей — это не просто источник энергии, это живая артерия Сибири, за которую мы несем ответственность перед жителями региона и будущими поколениями», — подчеркнул Станислав Легенза, директор гидроэлектростанции.

СПРАВКА «КП»

Акция «День без сетей» проводится ежегодно в мае, в период нереста, когда ущерб от незаконного вылова рыбы особенно велик. Ее основная цель – привлечь внимание к проблеме сохранения рыбных запасов и экологического состояния водоемов, сформировать ответственное отношение к природным ресурсам. Участники акции достают из воды заброшенные сети, проводят разъяснительную работу с рыбаками-любителями, очищают береговые зоны от бытового и природного мусора.

