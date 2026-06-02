Наконец-то началось лето. А это значит, что помимо мероприятий «крытых» начинается сезон, что называется, под открытым небом. Походы, прогулки, экскурсии. Вашему вниманию программа мероприятий в Красноярске на первую неделю июня 2026 года.
Мини-поход «Лесотерапия»
Новый формат походов. (0 минут без телефонов и разговоров.
Продолжительность: 1,5 часа
«Гремячая грива» (точное место будет указано после регистрации)
3 июня, 16:00
«Закат на сопках»
Каждую среду путешественники смогут насладиться закатом с высоты 500 метров со Второй и Николаевской сопок.
Протяженность: 3 км. Продолжительность: 1,5 часа
Второй визит-центр экопарка «Гремячая грива» (ост. «Академия биатлона»)
3, 10, 17, 24 июня, 19:30
«Ночная городская экскурсия»
Окунитесь в атмосферу тайн и легенд Красноярска. Важно! Возраст участников 14-35 лет.
Продолжительность: 1 час
Центр города (точное место старта и финиша - после регистрации)
4 июня, 20:00
«Пятницы на подъеме»
Утренние прогулки для активного лета.
Протяженность: 3 км. Продолжительность: 1,5 часа
Торгашинский хребет (точное место старта - после регистрации)
5, 12, 19, 26 июня, 07:00
«Старая лестница и видовка Уютная»
Первый поход в честь Дня эколога по микрорайону Удачный.
Продолжительность: 4 часа
Ост. «Радиосвязь» (точное место старта и финиша - после регистрации)
7 июня, 11:00
«Грот «Бабайка» и видовка № 7»
Второй поход в честь Дня эколога по микрорайону Удачный.
Продолжительность: 5 часов
Экопарк «Гремячая грива» (точное место старта - после регистрации)
7 июня, 11:00
«Прогулка с географом»
Географ точно знает ответы на вопросы о том, что было на месте экопарка, почему грива называется "Гремячей", а ручей - «Серебряниковский». Много интересного расскажет Татьяна Родин-Сова - географ, краевед, экскурсовод и участник Русского географического общества.
Протяженность: 7 км. Продолжительность: 5 часов
Эко-парк «Гремячая грива» (точное место старта и финиша - после регистрации)
9 июня, 11:00
«Прогулка по Гремячей гриве»
Прогулка с опытным инструктором, который расскажет много интересных фактов о парке.
Протяженность: 10 км. Продолжительность: 4 часа
Экопарк «Гремячая грива» (точное место старта и финиша - после регистрации)
14 июня, 11:00
«Прогулка по Центральным»
Вид величественных скал и сибирской тайги под рассказ о заповеднике и столбизме от опытного инструктора и основателя центра путешественников. Не забудьте взять горячий чай и перекус!
Продолжительность: 6 часов
Красноярские Столбы (точное место старта и финиша - после регистрации)
21 июня, 11:00
«Малый беркут»
Маршрут по Восточным Столбам, включающий в себя скалы Такмак и Малый Беркут.
Протяженность: 9 км. Продолжительность: 6 часов
Нацпарк «Красноярские столбы» (точное место старта - после регистрации)
28 июня, 11:00
«Стрит-арт: ночная экскурсия»
Участники экскурсии узнают больше о граффити, муралах и других видах уличного искусства.
Продолжительность: 1,5 часа
Центр города (точное место старта и финиша - после регистрации)
27 июня, 21:00
Участие в мероприятиях бесплатное, регистрация является обязательной. Она открывается в 19:00 за три дня до события.
Регистрация на сайте vk.com/krascp
Путешественники до 18 лет допускаются только в сопровождении взрослых.
СРЕДА, 3 июня
«Пульсация бита города» 16+
Фестиваль электронной музыки от «FRAME FLOW»
«Арт-берег», сцена под Коммунальным мостом
16:00-22:00 Вход бесплатный
«ssshhhiiittt!» 16+
Большой тур в честь 10-летия панк-группы.
Circus Concert Hall, ул. Высотная, 35а/1
20:00 Билет от 2400 руб.
Ян Зубков 18+
Сольный стендап-концерт.
Хэдлайнер, ул. Молокова, 56
20:00 Билет от 1200 руб.
ЧЕТВЕРГ, 4 июня
«Ритм Красноярска» 16+
K-POP вечеринка от MAD DANCE STUDIO
«Арт-берег», сцена под Коммунальным мостом
18:00-22:00 Вход бесплатный
Неудобный микрофон 18+
Стендап-концерт.
Хэдлайнер, ул. Молокова, 56
21:30 Билеты от 400 руб.
ПЯТНИЦА, 5 июня
«Музыка Красноярска» 16+
Разноформатный концерт при участии дуэта «РЕМОРА», групп «Русская лапта» и «Картины прошлого» и кавер-группы «ПРЕТЕНЗИЯ».
«Арт-берег», сцена под Коммунальным мостом
18:00 Вход бесплатный
Ирландский герой - гордость Запада 16+
Смесь ирландского абсурда, брутального юмор и острой иронии. Кто может стать героем в глазах типичных представителей народа, живущего в беспробудном пьянстве, драках и прочих «прелестях» деревенской жизни?
Драматический театр им. Пушкина, пр. Мира, 71-73
19:00 Билеты от 200 руб.
Иллюзия обмана 16+
Эффектное шоу иллюзий.
Театр магии, ул. Белинского, 8, 3-й этаж
19:00 Билеты 1200 руб.
СУББОТА, 6 июня
В поисках Пушкина 12+
Пешеходная экскурсия в рамках программы «Красноярск: далекий и близкий» от Универсальной научной библиотеки.
ул. Карла Маркса, 114
11:00 Билеты 450 руб.
Мачеха Саманишвили 12+
Искрометная грузинская комедия с национальными песнями и танцами погружает в атмосферу старой Грузии. Все было бы хорошо, если бы овдовевший семидесятилетний Бекинэ не задумал снова жениться... И началось настоящее светопреставление!
Драматический театр им. Пушкина, пр. Мира, 71-73
15:00 Билеты от 400 руб.
Как дружить и ссориться правильно 6+
Программа для детей младшего школьного возраста на основе произведений Виктора Драгунского, Николая Носова и других авторов.
Театр юного зрителя, ул. Академика Вавилова, 25
16:00 Билеты 600 руб.
«Радость Красноярска» 16+
Праздник «подари ребенку счастье» от СПО «Торнадо» и развлекательная программа от Молодежного центра «Зеркало».
«Арт-берег», сцена под Коммунальным мостом
16:00 Вход бесплатный
Фестиваль РЕ:СКАН 18+
Летний фестиваль медиаарта и электронной музыки. Художники из Красноярска, Новосибирска, Томска и Тюмени и более 30 локальных музыкальных артистов за два дня превратят старое пространство в абсоютно новый культурный феномен.
Пространство событий «Реконструкция», ул. Джамбульская, 8
16:00 Билет от 1200 руб.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня
Фестиваль РЕ:СКАН 18+
Летний фестиваль медиаарта и электронной музыки. Художники из Красноярска, Новосибирска, Томска и Тюмени и более 30 локальных музыкальных артистов за два дня превратят старое пространство в абсоютно новый культурный феномен.
Пространство событий «Реконструкция», ул. Джамбульская, 8
14:00 Билет от 1200 руб.
Страницы Пушкинской лиры. Красноярский филармонический русский оркестр им. А. Ю. Бардина 6+
Филармония, пр. Мира, 2б
18:00 Билет от 300 руб.
Очень странные административные дела 18+
Развлекательное шоу, где комики обсуждают интересные и комичные уголовные и административные дела вместе с криминалистом и выносят свой юмористический приговор по каждому делу.
Kitchen Lab, ул. Карла Маркса, 75а
19:30 Билет 700 руб.
«Голоса Красноярска» 16+
Разноформатный концерт при участии студии ритма «Джем», групп «В МЕРУ ТИХО», «Пагода» и «Фото».
«Арт-берег», сцена под Коммунальным мостом
18:00 Вход бесплатный
ВТОРНИК, 9 июня
Танцевальный вечер со Свободным балетом 18+
Филармония, пр. Мира, 2б
18:00 Билет от 600 руб.
Открытый микрофон от «Стендап Сибирь» 18+
Yushin Brothers, ул. Карла Маркса, 102а
20:00 Билет от 300 руб.