Наконец-то началось лето. А это значит, что помимо мероприятий «крытых» начинается сезон, что называется, под открытым небом. Походы, прогулки, экскурсии. Вашему вниманию программа мероприятий в Красноярске на первую неделю июня 2026 года.

Мини-поход «Лесотерапия»

Новый формат походов. (0 минут без телефонов и разговоров.

Продолжительность: 1,5 часа

«Гремячая грива» (точное место будет указано после регистрации)

3 июня, 16:00

«Закат на сопках»

Каждую среду путешественники смогут насладиться закатом с высоты 500 метров со Второй и Николаевской сопок.

Протяженность: 3 км. Продолжительность: 1,5 часа

Второй визит-центр экопарка «Гремячая грива» (ост. «Академия биатлона»)

3, 10, 17, 24 июня, 19:30

«Ночная городская экскурсия»

Окунитесь в атмосферу тайн и легенд Красноярска. Важно! Возраст участников 14-35 лет.

Продолжительность: 1 час

Центр города (точное место старта и финиша - после регистрации)

4 июня, 20:00

«Пятницы на подъеме»

Утренние прогулки для активного лета.

Протяженность: 3 км. Продолжительность: 1,5 часа

Торгашинский хребет (точное место старта - после регистрации)

5, 12, 19, 26 июня, 07:00

«Старая лестница и видовка Уютная»

Первый поход в честь Дня эколога по микрорайону Удачный.

Продолжительность: 4 часа

Ост. «Радиосвязь» (точное место старта и финиша - после регистрации)

7 июня, 11:00

«Грот «Бабайка» и видовка № 7»

Второй поход в честь Дня эколога по микрорайону Удачный.

Продолжительность: 5 часов

Экопарк «Гремячая грива» (точное место старта - после регистрации)

7 июня, 11:00

«Прогулка с географом»

Географ точно знает ответы на вопросы о том, что было на месте экопарка, почему грива называется "Гремячей", а ручей - «Серебряниковский». Много интересного расскажет Татьяна Родин-Сова - географ, краевед, экскурсовод и участник Русского географического общества.

Протяженность: 7 км. Продолжительность: 5 часов

Эко-парк «Гремячая грива» (точное место старта и финиша - после регистрации)

9 июня, 11:00

«Прогулка по Гремячей гриве»

Прогулка с опытным инструктором, который расскажет много интересных фактов о парке.

Протяженность: 10 км. Продолжительность: 4 часа

Экопарк «Гремячая грива» (точное место старта и финиша - после регистрации)

14 июня, 11:00

«Прогулка по Центральным»

Вид величественных скал и сибирской тайги под рассказ о заповеднике и столбизме от опытного инструктора и основателя центра путешественников. Не забудьте взять горячий чай и перекус!

Продолжительность: 6 часов

Красноярские Столбы (точное место старта и финиша - после регистрации)

21 июня, 11:00

«Малый беркут»

Маршрут по Восточным Столбам, включающий в себя скалы Такмак и Малый Беркут.

Протяженность: 9 км. Продолжительность: 6 часов

Нацпарк «Красноярские столбы» (точное место старта - после регистрации)

28 июня, 11:00

«Стрит-арт: ночная экскурсия»

Участники экскурсии узнают больше о граффити, муралах и других видах уличного искусства.

Продолжительность: 1,5 часа

Центр города (точное место старта и финиша - после регистрации)

27 июня, 21:00

Участие в мероприятиях бесплатное, регистрация является обязательной. Она открывается в 19:00 за три дня до события.

Регистрация на сайте vk.com/krascp

Путешественники до 18 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

СРЕДА, 3 июня

«Пульсация бита города» 16+

Фестиваль электронной музыки от «FRAME FLOW»

«Арт-берег», сцена под Коммунальным мостом

16:00-22:00 Вход бесплатный

«ssshhhiiittt!» 16+

Большой тур в честь 10-летия панк-группы.

Circus Concert Hall, ул. Высотная, 35а/1

20:00 Билет от 2400 руб.

Ян Зубков 18+

Сольный стендап-концерт.

Хэдлайнер, ул. Молокова, 56

20:00 Билет от 1200 руб.

ЧЕТВЕРГ, 4 июня

«Ритм Красноярска» 16+

K-POP вечеринка от MAD DANCE STUDIO

«Арт-берег», сцена под Коммунальным мостом

18:00-22:00 Вход бесплатный

Неудобный микрофон 18+

Стендап-концерт.

Хэдлайнер, ул. Молокова, 56

21:30 Билеты от 400 руб.

ПЯТНИЦА, 5 июня

«Музыка Красноярска» 16+

Разноформатный концерт при участии дуэта «РЕМОРА», групп «Русская лапта» и «Картины прошлого» и кавер-группы «ПРЕТЕНЗИЯ».

«Арт-берег», сцена под Коммунальным мостом

18:00 Вход бесплатный

Ирландский герой - гордость Запада 16+

Смесь ирландского абсурда, брутального юмор и острой иронии. Кто может стать героем в глазах типичных представителей народа, живущего в беспробудном пьянстве, драках и прочих «прелестях» деревенской жизни?

Драматический театр им. Пушкина, пр. Мира, 71-73

19:00 Билеты от 200 руб.

Иллюзия обмана 16+

Эффектное шоу иллюзий.

Театр магии, ул. Белинского, 8, 3-й этаж

19:00 Билеты 1200 руб.

СУББОТА, 6 июня

В поисках Пушкина 12+

Пешеходная экскурсия в рамках программы «Красноярск: далекий и близкий» от Универсальной научной библиотеки.

ул. Карла Маркса, 114

11:00 Билеты 450 руб.

Мачеха Саманишвили 12+

Искрометная грузинская комедия с национальными песнями и танцами погружает в атмосферу старой Грузии. Все было бы хорошо, если бы овдовевший семидесятилетний Бекинэ не задумал снова жениться... И началось настоящее светопреставление!

Драматический театр им. Пушкина, пр. Мира, 71-73

15:00 Билеты от 400 руб.

Как дружить и ссориться правильно 6+

Программа для детей младшего школьного возраста на основе произведений Виктора Драгунского, Николая Носова и других авторов.

Театр юного зрителя, ул. Академика Вавилова, 25

16:00 Билеты 600 руб.

«Радость Красноярска» 16+

Праздник «подари ребенку счастье» от СПО «Торнадо» и развлекательная программа от Молодежного центра «Зеркало».

«Арт-берег», сцена под Коммунальным мостом

16:00 Вход бесплатный

Фестиваль РЕ:СКАН 18+

Летний фестиваль медиаарта и электронной музыки. Художники из Красноярска, Новосибирска, Томска и Тюмени и более 30 локальных музыкальных артистов за два дня превратят старое пространство в абсоютно новый культурный феномен.

Пространство событий «Реконструкция», ул. Джамбульская, 8

16:00 Билет от 1200 руб.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 июня

Фестиваль РЕ:СКАН 18+

Летний фестиваль медиаарта и электронной музыки. Художники из Красноярска, Новосибирска, Томска и Тюмени и более 30 локальных музыкальных артистов за два дня превратят старое пространство в абсоютно новый культурный феномен.

Пространство событий «Реконструкция», ул. Джамбульская, 8

14:00 Билет от 1200 руб.

Страницы Пушкинской лиры. Красноярский филармонический русский оркестр им. А. Ю. Бардина 6+

Филармония, пр. Мира, 2б

18:00 Билет от 300 руб.

Очень странные административные дела 18+

Развлекательное шоу, где комики обсуждают интересные и комичные уголовные и административные дела вместе с криминалистом и выносят свой юмористический приговор по каждому делу.

Kitchen Lab, ул. Карла Маркса, 75а

19:30 Билет 700 руб.

«Голоса Красноярска» 16+

Разноформатный концерт при участии студии ритма «Джем», групп «В МЕРУ ТИХО», «Пагода» и «Фото».

«Арт-берег», сцена под Коммунальным мостом

18:00 Вход бесплатный

ВТОРНИК, 9 июня

Танцевальный вечер со Свободным балетом 18+

Филармония, пр. Мира, 2б

18:00 Билет от 600 руб.

Открытый микрофон от «Стендап Сибирь» 18+

Yushin Brothers, ул. Карла Маркса, 102а

20:00 Билет от 300 руб.