От Сибири до стран БРИКС: Фестиваль театров кукол в Красноярске стал международным событием

На четвертый фестиваль-конкурс при поддержке РУСАЛа впервые приехали зарубежные театры.

В Красноярске уже четвертый раз проходит Межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока «Сибирь. TERRA MAGICA». В афише – более десяти спектаклей - как для взрослых, так и для самых маленьких ценителей. Помимо этого, организаторы подготовили для гостей фестиваля познавательные лекции и увлекательные мастер-классы, творческие встречи и обсуждения спектаклей с представителями театрального сообщества, а также специальные проекты для детей.

В этом году в фестивале участвуют 12 театральных коллективов. Особенностью четвертого фестиваля стал его международный статус. Благодаря поддержке компании РУСАЛ, горожане смогут насладиться выступлениями артистов из Ирана, Китая и Монголии.

- С РУСАЛом мы сотрудничаем не первый год. Когда набирали афишу фестиваля, конечно, в первую очередь пригласили территории Урала, Сибири и Дальнего Востока, но хотелось расширить географию, и появилась идея позвать к нам Монголию, Иран и Китай. Компания помогла нам воплотить мечту в реальность, - говорит директор Красноярского театра кукол, директор фестиваля «Сибирь. TERRA MAGICA» Татьяна Попова.

В День защиты детей небольшой кусочек кукольного театра расположился прямо в центре города, в сквере имени Василия Сурикова. Юные красноярцы стали участниками интерактивной программы «Школа волшебства: тайны древних магов». По скверу разгуливал огромный маг, который привлекал внимание прохожих и зазывал на праздник лета, а артисты подготовили специальный показ. Детей развлекали куклы-волшебники со своей интерактивной программой.

- Здорово, что для малышей организовали такой интерактив в сквере Сурикова, нам тут очень нравится: есть детская площадка, люди приветливые, - поделилась гость праздника Екатерина.

Напомним, что сквер Сурикова, где прошла интерактивная программа, несколько лет назад также был обновлен при поддержке РУСАЛа. Участие компании в преображении центра Красноярска началось в 2018 году по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска. Металлурги также благоустроили площадь Революции, провели масштабную реконструкцию Исторического квартала, а сейчас компания продолжает возрождение Центрального парка.

- Сквер Сурикова для нас не просто территория. В рамках подготовки к Универсиаде мы полностью обновили это пространство и сделали притягательным и современным: здесь появились детская площадка и места для отдыха, мы высадили растения. Теперь здесь всегда много ребятишек, и это радует! Нам важно, чтобы города, где живут и работают наши сотрудники, были не только комфортными, но и наполненными яркими событиями. Потому мы активно поддерживаем проекты, которые объединяют людей и создают особую атмосферу в городах ответственности, - отмечает директор департамента региональных проектов компании Елена Южакова.