Дети из ЛНР получили подарки из Красноярского края

В Международный день защиты детей акция «Для детей Донбасса с теплом из Сибири» прошла на территории Свердловского муниципального округа в ЛНР. Воспитанники отделения по работе с несовершеннолетними «Семейного центра» города Свердловска получили подарки от Красноярского края, который взял шефство над районом.

Акция к летним каникулам была организована Красноярским региональным отделением «Единой России». Депутаты, партийцы и сторонники партии собрали спортивный инвентарь, а также наборы для досуга и творчества для детей Свердловского муниципального округа ЛНР. Гуманитарный груз формировался с учётом адресных заявок от социальных учреждений: отделения по работе с несовершеннолетними «Семейного центра» города Свердловска, Бирюковской специальной (коррекционной) школы-интерната и Червонопартизанской специальной (коррекционной) школы-интерната.

К ребятам в гости приехали руководитель делегации Красноярского края Виктор Ермаков и заместитель начальника отдела капитального строительства КГКУ «УКС» Красноярского края Виктор Грабар. Они вручили детям подарки и стали зрителями праздничного концерта, подготовленного воспитанниками.

Губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения партии Михаил Котюков отметил, что помощь детям Донбасса к 1 июня стала для региона доброй традицией:

- Гуманитарный центр «Единой России» активно поддерживает жителей Свердловска и Свердловского района ЛНР. Сбор помощи для детей начался в 2022 году и получил широкий отклик. С тех пор эти акции стали доброй традицией. Такие инициативы особенно важны в преддверии учебного года и летних каникул — не только для детей, но и для педагогов и родителей. Мы помогаем собрать ребят в школу, а помощь к 1 июня делает летние каникулы насыщенными и интересными.

Телефон партийного волонтерского центра для желающих оказать помощь: +7 (962) – 074-02-22.

Поддержка жителей новых регионов является одним из ключевых направлений народной программы партии.