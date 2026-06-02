Криптоферма за забором: чиновник из Минусинска майнил биткоины за чужой счет

Фото: прокуратура Красноярского края

Обычный чиновник краевого министерства в 2024 году вдруг решил, что его призвание – добыча цифрового золота. И подготовился он к этому делу основательно. Как обычный госинспектор вошел в криптомир? Мужчина использовал свой земельный участок в Минусинске. Для начала он увеличил разрешенную мощность электроснабжения до нешуточных 150 кВт. Для сравнения: такой объем энергии без проблем потянет не только жилой дом, но и целую энергоемкую ферму для майнинга. И она не заставила себя ждать. Вскоре за высоким забором на окраине города загудели десятки аппаратов. Они крутились круглосуточно, добывая криптомонеты.

Чем это закончилось – рассказали 2 июня в прокуратуре Красноярского края.

Неизощренное воровство: когда счетчик врет

Вот только есть одна беда. Майнинг потребляет электричество как прожорливый зверь. А платить по счетам за такие объемы скромному чиновнику... накладно. Поэтому житель Минусинска пошел на хитрость. Он грубо вмешался в работу прибора счетчика.

Что происходило дальше? Оборудование пожирало киловатты в промышленных масштабах, а счётчик показывал скромные бытовые цифры, будто ничего особенного в доме не происходит. Красивая схема, но недолгая.

Почему начали бить тревогу энергетики

До марта 2025 года за тем самым высоким забором стояла идеальная картинка. Со стороны – ни намека на криминал. Но в местных электросетях начали чесать затылки. Потери на линии вдруг поползли вверх. Настолько, что объяснить их обычными чайниками и лампочками было уже невозможно.

Проверки шли регулярно, но сразу добраться до источника потерь не удавалось. Однако когда правоохранители и специалисты все-таки докопались до сути и проникли за высокий забор, картина оказалась сюрреалистичной.

41 аппарат и 1,8 миллиона ущерба

На участке мерно гудел 41 майнинговый аппарат! Они методично, в режиме 24/7, превращали электричество в виртуальную валюту в кармане чиновника.

Энергетики подсчитали убытки и ахнули. За время работы подпольной криптофермы компании был причинен ущерб почти в один миллион 800 тысяч рублей.

Не биткоином единым: что ждет обвиняемого

Теперь вместо того чтобы радоваться росту криптоактивов, жителю Минусинска предстоит ответить перед судом. Мечты о легких деньгах кончились. Прокуратура уже утвердила обвинение по серьезной статье – «Мошенничество».

Для того, чтобы возместить украденное, у обвиняемого арестовали все, что нажито «майнингом». Конфискованы аппараты, сам земельный участок и… семь единиц оружия, которым успел обзавестись госинспектор. Ирония судьбы: стоимость арестованного добра оказалась даже выше суммы ущерба.

Скоро дело рассмотрит Минусинский городской суд. Перспектива бывшему чиновнику светит мрачная: до десяти лет лишения свободы. История «биткоин-фермера» за высоким забором – напоминание: воровать электричество для крипты в наше время так же опасно, как красть кошелек на улице.