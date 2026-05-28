На Красноярском водохранилище установили искусственные нерестилища

В акватории Красноярского водохранилища специалисты установили искусственные нерестилища. Эти работы стали очередным этапом реализацию программы по сохранению биоразнообразия на Енисейском каскаде, которую проводит Красноярская ГЭС компания Эн+.

Мероприятие прошло 26 мая под контролем Енисейского территориального управления Росрыболовства. В нем приняли участие представители органов власти, научного сообщества, общественных инспекторов рыбоохраны, а также сотрудники гидроэлектростанции.

Искусственные нерестилища представляют собой пучки хвойных веток, закрепленные с помощью якорей и поплавков. Конструкции устанавливают на глубине 1–3 метров в местах, оптимальных для размножения рыб. Они имитируют природную водную растительность, создавая комфортные условия для икрометания щуки, окуня, леща, сазана и других видов. Как поясняют ученые, эффективность метода подтверждена на практике. В 2025 году размещение нерестилищ на водохранилище показало их активное использование рыбами в период нереста. В 2026 году энергетический холдинг продолжает проект: в заливе Шумиха на Красноярском водохранилище установлено 40 искусственных нерестилищ.

Красноярское водохранилище — третье по величине в Енисейском каскаде после Майнского и Саяно-Шушенского. Его ихтиофауна включает множество фитофильных видов рыб, успешность нереста которых напрямую зависит от наличия подходящего субстрата. Установка искусственных конструкций компенсирует дефицит естественных нерестилищ.

- Установка искусственных нерестилищ — практический вклад в сохранение экосистемы водохранилища. Они помогают поддерживать численность рыбы, создавая оптимальные условия для нереста, - отметил директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза. – Мы проводим и другие экологические акции. Ежегодно вместе с жителями города и волонтерами убираем берег Енисея от мусора на акции 360, благоустраиваем туристические маршруты. Поддерживаем общественных инспекторов рыбоохраны, совместно с Росрыболовством организуем подъем брошенных рыболовных сетей. Это работа, которая ведется непрерывно. Надеемся, что наш пример вдохновит других на системную заботу о природных ресурсах.

В этом году активное участие в проекте приняли студенты Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева. Под руководством сотрудников гидроэлектростанции и общественных инспекторов рыбоохраны, они самостоятельно изготовили большую часть нерестилищ, получив ценный практический опыт восстановления экосистем. Завершающим этапом проекта станет подъем нерестилищ после нерестового сезона в июле-августе 2026 года.

Добавим, что после установки в Дивногорске искусственные нерестилища будут также размещены на Иркутском, Братском и Усть-Илимском водохранилищах. Общая площадь искусственных нерестилищ в этом году рекордная и составляет 1600 кв. м.