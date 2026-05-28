В Красноярском крае проходит второй Всероссийский агродиктант

Участники агродиктанта в национальном центре «Россия» в Красноярске

В Красноярском крае 27 мая на 126 площадках прошел второй Всероссийский агродиктант. Организаторы мероприятия – партийный проект «Российское село» партии «Единая Россия» совместно с Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза РФ.

Агродиктант - просветительская акция. Она дает возможность каждому узнать больше о развитии агропромышленного комплекса в нашей стране вне зависимости от профессии и возраста. Задания составлены с учетом возраста и уровня подготовки участника. В диктанте предлагается четыре уровня для участников разного возраста: «Дети до 12 лет», «Подростки от 12 до 18 лет», «Взрослые без профильного образования и опыта работы в сфере АПК» и «Взрослые с профильным образованием и опытом работы в сфере АПК».

Гостей мероприятия в национальном центре «Россия» в Красноярске поприветствовал председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания Красноярского края, региональный координатор партийного проекта «Российское село» Владислав Зырянов.

- В первую очередь, агродиктант – это дань уважения и чести труду наших хлеборобов. Я вспоминаю слова Александра III: «У России есть два союзника: армия и флот». Я бы добавил, конечно, третьего союзника – это агропромышленный комплекс. От качества работы наших тружеников села во многом зависит благополучие нашей страны. Трудиться на селе действительно тяжело, и для нас важно максимально на всех площадках, для всех аудиторий рассказывать об АПК как о современном и высокотехнологичном производстве. Сегодня ребята попробуют свои силы и узнают много нового – о продовольственной безопасности, о Красноярском крае и любви к родной земле, – отметил депутат.

В национальном центре «Россия» на Енисее диктант писали студенты Красноярского государственного аграрного университета и представители «Российского союза сельской молодежи» в Красноярском крае. За 40 минут ребята ответили на 30 вопросов по различным темам об агропромышленном комплексе: от истории земледелия и животноводства до современных агротехнологий и продовольственной безопасности.

Председатель Красноярского регионального отделения «Российского союза сельской молодежи» Валентина Веселкова рассказала о важности таких мероприятий для молодежи: «Такие акции важно проводить для того, чтобы рассказать всем, насколько важен агропромышленный комплекс. Тематика теста охватывает ключевые направления развития сельского хозяйства: это и развитие сельских территорий, профессии, которые сейчас необходимы на селе, экономика в целом. Я считаю, что знания о том, насколько наша страна сильна в этой сфере, нужны каждому: от мала до велика».

- Я принимаю участие в агродиктанте уже второй год. Вопросы были не очень сложные. Не уверена в своих силах, но если наберу мало баллов по итогу, то это станет стимулом для того, чтобы узнать что-то новое, – поделилась эмоциями Валерия Давыденко, студентка Красноярского государственного аграрного университета, участница акции.

По итогам агродиктанта зарегистрированные участники получат электронный сертификат, а набравшие максимальный балл – диплом победителя.

Если вы не успели принять участие в агродиктанте на площадках, сделать это можно в любое удобное для вас время в формате онлайн до 30 мая включительно. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте агродиктант.рф и ответить на вопросы.

Отметим, поддержка агропромышленного комплекса, развитие сельских территорий и сельского хозяйства – одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России» и партийного проекта «Российское село».

Фото предоставлено организаторами акции