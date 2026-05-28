Фото: МВД

Накануне в Хакасии «вандалы» уничтожили высаженный несколько недель назад памятный геоглиф, который создали в рамках международной акции «Сад памяти». Над арт-объектом работали сотни неравнодушных людей в аале Сапогов Усть-Абаканского района.

Шесть тысяч сосен высадили в форме солярного знака. Место выбрали не случайно — сад увидели бы гости и жители республики из иллюминатора самолета, которые улетают или прилетают в Хакасию. Размер живого арт-объекта составил 100 на 100 метров.

Фото: Минсельхозпрод РХ

Однако 27 мая замглавы региона Дмитрий Бученик сообщил, что кто-то уничтожил геоглиф.

«Произошло что-то из ряда вон выходящее, невозможное, ужасное действие», – говорит он.

Фото: МВД

В социальных сетях замглавы назвал произошедшее актом вандализма и добавил, что сотрудники Министерства лесного хозяйства написали заявление в правоохранительные органы.

«Я очень надеюсь, что виновные негодяи ответят за свои поступки в полной мере», – добавил замглавы.

Сегодня полицейские выяснили, что вандалами оказались... стадо овец К уничтожению памятного сада привел бесконтрольный выпас скота.

«В кратчайшие сроки сотрудниками был установлен предполагаемый владелец животных — 28-летний житель Абакана», – пишет пресс-служба МВД Хакасии.

Фото: МВД

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данным Минлесхоза, всего было уничтожено около 70% растений. Ущерб только предстоит подсчитать.