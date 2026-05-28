На «Пусть говорят» обсудили побег семьи Усольцевых из Красноярского края. Скриншот: «Пусть говорят»

На Первом канале вышел выпуск ток-шоу «Пусть говорят», посвященный загадочно пропавшим людям. На этот раз в эфире осветили историю 33-летнего Станислава Ильина из Екатеринбурга, а также семьи Усольцевых из Красноярского края. Они пропали осенью 2025 года при разных обстоятельствах.

О Станиславе Ильине ничего неизвестно с 17 ноября 2025 года. Мужчина оставил записку гражданской жене, написал подруге и буквально испарился. В своем послании он обещал вернуться к Новогодней ночи, но этого не произошло, Тогда женщины забили тревогу.

Выяснилось, что ранее Стас занял около полутора миллионов рублей на развитие бизнеса у своей подруги (она приехала в студию, однако мать и жена мужчины отказались от съемок – прим.Ред), а еще за несколько месяцев до исчезновения принял заказ на бани, получил деньги, но не выполнил работы в срок. Одна из версий, объясняющая его исчезновение – побег от кредиторов.

В студии ток-шоу также не забыли пропажу семьи Усольцевых – 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и их пятилетней дочери. С конца сентября 2025 года их имена часто фигурируют в новостных заголовках. Повод к тому, увы, невеселый: 28 сентября они отправились в поход выходного дня на Кутурчинское Белогорье и с этого момента о них ничего неизвестно.

За эти месяцы помимо гибели Усольцевых в результате встречи с хищниками, муссировалась идея о бегстве. В студии задались вопросом, мог ли Сергей сымитировать исчезновение, чтобы сбежать от долгов?

Знакомый Усольцева Валентин Дегтярев (пасынок Сергея Данил Баталов считает, что его отчим не был знаком с мужчиной) заявил в студии, что после пропажи звонил на старый номер Сергея.

- Это его личный номер, мы общались лет шесть назад. Стало интересно, ответит или нет. В первый день было сообщение, что он временно не в сети. Два раза сообщение повторилось, потом соединение было. На третий день номер стал недоступен.

Руководитель отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина заявила, что номер, на который звонил Валентин, уже несколько лет принадлежит другому человеку.

Также Дегтярев рассказал, что Усольцев являлся учредителем юрлица и якобы после исчезновения заплатил налоги.

- Насколько мне известно, у него несколько предприятий. В реестре юрлиц видно, что у него долги. Я когда открыл, то увидел, что он выплатил налоги. Это было когда он уже пропал.

Журналист «АиФ» Анна Соколова заявила, что семья пропала в месте, в котором располагаются частные охотничьи угодья. Половина принадлежит директору турбазы в Кутурчине Евгению Кудряшову, другая – бывшему партнеру Сергея по бизнесу некоему Александру Кучерову.

- Из их же компании есть золотодобытчик Андрей Басманов. Сергей мог знать и его. Усольцевы могли приехать в Кутурчин, что с ними встретиться, чтобы они оказали финансовую поддержку, так как у Сергея были проблемы. Надо было отдавать субсидии, которые им государство выдало на развитие бизнеса. В октябре как раз подходил срок. А еще летом 2025 Усольцеву поставили химическую продукцию из Челябинска, а он ее не оплатил. В феврале был суд, который постановил, что компания Усольцева должна вернуть четыре миллиона рублей. Возможно, во время встречи что-то пошло не так. Возможно, что они улетели на вертолете, ранее говорили о том, что в тот день в Кутурчине дважды приземлялись вертолеты.

В студию вновь пришел Данила Баталов – сын Ирины Усольцевой и пасынок Сергея. Парень верит в их возращение.

- Знали бы вы, как я жду весточки от мамы, - сказал парень.

Тем временем, касаемо первой истории многие эксперты уверены, что близкие Станислава знают, где он, и поэтому молчат. В истории пропажи Усольцевых новых зацепок все так же нет. Некоторые считают, что семья могла бежать, а другие придерживаются официальной версии. Отметим, что приоритетная версия следствия – несчастный случай.

- Следствием отрабатывались различные версии исчезновения семьи: побег, похищение, несчастный случай, совершение в отношении членов семьи преступления. Версии о побеге и похищении, с учетом собранных доказательств, не нашли своего подтверждения. Две остальные отрабатываются. В радиусе исчезновения семьи установлены три пещеры, две из которых обследованы, однако люди не обнаружены.

