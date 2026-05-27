Причины и действия: Если вашу банковскую карту заблокировали

Фото: Диана ИВАНОВА

Переводы денежных средств с карты на карту регулируются правилами, которые с каждым годом становятся все более детальными и строгими. По данным Банка России, за 2025 год у клиентов украли около 29 млрд рублей — это на 6% больше, чем годом ранее. Мошенники быстро меняют схемы, поэтому регулятор расширяет список признаков подозрительных операций и обязывает банки проверять по ним каждый перевод.

Жесткий контроль

До 2026 года, чтобы не допустить мошеннических операций, банковская система оценивала переводы по шести критериям из списка, утвержденного Банком России. С 1 января 2026 года количество таких индикаторов удвоилось и достигло двенадцати. Регулятор расширил перечень, добавив новые сценарии, касающиеся транзитных операций, нестандартных технических сбоев, компрометации пользовательских устройств и применения виртуальных платежных карт. Приостановить могут как все новые операции, так и одну конкретную транзакцию. В любом случае заморозка — временная: деньги по-прежнему принадлежат клиенту. Чтобы провести операцию, по которой у банка возникли вопросы, нужно дополнительно ее подтвердить.

Спокойствие, только спокойствие

Итак, вам пришло сообщение: «Ваша карта заблокирована». Прежде всего не паникуйте и не суетитесь. Чаще всего блокировка карты — это способ обезопасить ваши деньги.

Банковская карта — инструмент, который дает доступ к вашему банковскому счету. Когда карту блокируют, по ней нельзя совершать переводы и платежи, а также снимать наличные. При этом деньги остаются на счете.

Если вам пришло сообщение о блокировке банковской карты с просьбой срочно позвонить на какой-то неизвестный номер или перейти по ссылке, не торопитесь это делать! Такие сообщения и письма по электронной почте нередко рассылают мошенники.

Действуйте рассудочно. По возможности, сходите в ближайшее отделение или звоните на официальный номер горячей линии своего банка — он указан на обратной стороне карты и на сайте банка. Уточните, точно ли ваша карта заблокирована, и если да, то почему.

Почему банк заблокировал карту?

Причины бывают разные.

1. Вы три раза неверно ввели ПИН-код

Если трижды неправильно набрать ПИН-код в банкомате или платежном терминале, карта автоматически блокируется. Обычно в такой ситуации банк присылает сообщение о блокировке — СМС, push-уведомление в мобильном приложении или письмо по электронной почте. Некоторые банки не сообщают о временных блокировках карт. Тогда вы просто столкнетесь с тем, что карта на время перестанет работать.

Как разблокировать карту?

В большинстве случаев карта разблокируется сама — либо ровно в полночь, либо через 24 часа после блокировки. Единичные банки после трех неправильных ПИН-кодов блокируют карту насовсем, и ее приходится перевыпускать. Что делать: позвоните на горячую линию банка. Оператор подскажет, как действовать дальше.

2. Банк заподозрил мошенничество

Банк вправе приостановить перевод или платеж и заблокировать карту, если операция выглядит сомнительной. Сразу после этого банк попытается связаться с вами и выяснить: вы отправляете деньги или это делают мошенники. Менеджеры банка либо позвонят по номеру телефона, который вы указали в договоре, либо пришлют СМС-сообщение, письмо по электронной почте или push-уведомление с просьбой перезвонить на горячую линию.

Что делать? Блокировка подозрительной операции и карты действует максимум двое суток. Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил о подозрительной операции, поблагодарите, пообещайте перезвонить и положите трубку. Не исключено, что с вами связались мошенники, поэтому стоит самостоятельно набрать номер горячей линии вашего банка и во всем убедиться лично. Сотрудник банка в разговоре может задать дополнительные вопросы. Например, уточнить, где вы пользовались картой в последний раз и какую сумму оплачивали, спросить кодовое слово, которое вы указывали при заключении договора.

Подтвердите свою личность и платеж либо перевод — банк разблокирует карту и проведет операцию или попросит ее повторить. Если это мошенники пытаются украсть ваши деньги, операцию отменят. Карту при этом заблокируют окончательно — ведь ее данные уже известны преступникам. Банк предложит вам перевыпустить карту.

Если вы ничего не предпримите в течение двух суток, то после этого срока блокировка автоматически снимется и платеж пройдет.

Какие операции могут вызвать подозрения банка? Есть целый список признаков сомнительных операций, который составил Банк России. Многие из них связаны с нетипичным платежным поведением клиента. Изучите этот список.

3. Операции по вашей карте похожи на отмывание доходов

Существует закон, который обязывает банки противодействовать отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Его обычно называют законом о ПОД/ФТ или 115-ФЗ.

Предположим, вы возглавили родительский комитет в своем классе и собираете деньги на экскурсии на весь учебный год. С разных счетов вам приходят суммы, а вы их обналичиваете. По критериям банка такие операции могут попасть в категорию подозрительных. Банк может отказаться проводить платеж или перевод, заблокировать карту и отключить онлайн-доступ к счетам.

Что делать? Сначала выясните в своем банке, почему заблокировали карту и отказали в проведении операции. Если банк руководствовался законом о ПОД/ФТ, он должен сообщить об этом в течение 5 дней после блокировки и уточнить, что именно вызвало его подозрения.

Если банк не запрашивает никаких объяснений, отправьте ему претензию на официальный электронный адрес, через личный кабинет на сайте или в приложении. Или придите в офис и напишите заявление на месте. Банк должен отреагировать на претензию в течение 15 рабочих дней. Если за это время он так и не объяснил причину блокировки, пожалуйтесь в интернет-приемную Банка России.

Можно ли разблокировать карту и реабилитировать себя? Если считаете, что ничего не нарушали, объясните банку смысл ваших платежей и переводов. Когда они не связаны с отмыванием преступных доходов, банк разблокирует карту и проведет операцию или попросит ее повторить. Он передаст новую информацию в Росфинмониторинг, и тот удалит вас из базы данных с отказами.

Фото: Диана ИВАНОВА

4. С картой все в порядке, но банк заблокировал деньги на счете.

Скорее всего, банк выполняет постановление суда или службы судебных приставов. В некоторых случаях блокируют не карту, а определенную сумму на счете. Деньги могут арестовать, например, если вы долго не оплачивали налоги, штрафы и счета за квартиру.

В таких ситуациях налоговая, ГИБДД, домовая управляющая компания считаются вашими кредиторами. Они имеют право обратиться в суд. Если кредитор знает ваши банковские реквизиты, он попросит суд заблокировать сумму задолженности на вашем счете, пока будет рассматриваться дело. При этом суд направит вам заказное письмо с судебным актом о блокировке денег. Суд заблокирует только сумму задолженности, а сам счет и привязанная к нему карта по-прежнему будут работать: вы сможете распоряжаться оставшимися деньгами или пополнять счет.

Если суд примет решение в пользу кредитора, арестованную сумму спишут с вашего счета. Кредитор не докажет права на эти деньги — средства разблокируют. Но кредитор далеко не всегда знает реквизиты вашего банковского счета. Тогда решение суда будут выполнять судебные приставы. Также они подключаются к делу, когда на счете меньше денег, чем вы задолжали.

Приставы найдут все ваши счета и арестуют на них сумму, которую суд постановил перечислить кредитору. В этом случае судебный пристав-исполнитель пришлет вам заказное письмо с постановлением о взыскании долга, а затем со счетов спишут деньги.

Если же денег на всех счетах окажется недостаточно, чтобы погасить долг, то кредиторы смогут инициировать процедуру вашего банкротства. В этом случае банк полностью заблокирует все ваши счета и вклады.

Что делать? Если вы не получали никаких судебных повесток и блокировка денег стала неприятным сюрпризом, прежде всего обратитесь в банк. Там должны сообщить, какую сумму на вашем счете заблокировали и по какой именно причине вы не можете ей распоряжаться.

Когда арест наложил суд, можете обратиться в судебную инстанцию, чтобы участвовать в процессе и защищать свои права. Но для этого сначала нужно узнать в банке реквизиты судебного дела. Если суд признает убедительными доказательства вашей невиновности, он отправит в банк новый судебный акт и арест с денег снимут.

Может выясниться, что арест наложили судебные приставы. Это значит, суд уже вынес решение о взыскании задолженности в пользу кредитора. Но если вы не получали повестки и не участвовали в судебном заседании, то имеете право обратиться в суд и обжаловать это решение.

Как снять деньги с заблокированной карты? Если заблокирована именно карта, а не счет, вы по-прежнему можете распоряжаться своими деньгами. Есть несколько способов получить доступ к ним:

- перевыпуск карты,

- снятие наличных в кассе банка, который выпустил карту,

- перевод денег на другой счет, к которому привязана активная карта этого же или другого банка,

- прикрепление к счету другой карты этого же банка.

ВАЖНО

Настоящий банк НИКОГДА не присылает СМС с просьбой назвать код из другого СМС. И никогда не просит вас перевести ваши же деньги на «безопасный счет» или «резервный счет». Таких счетов не существует. Если кто-то звонит и представляется сотрудником банка, полиции, сотового оператора и говорит: «ваши деньги пытаются украсть, срочно переведите их на безопасный счет» — сразу кладите трубку. Это мошенники. Помните, что в любой ситуации лучше всего самостоятельно позвонить на горячую линию вашего банка и уточнить информацию.