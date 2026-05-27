Развитие территорий края – наша общая задача

Депутаты в Норильске

На выездных заседаниях профильных секций Координационного совета Ассоциации по взаимодействию представительных органов государственной власти и местного самоуправления парламентарии подводят промежуточные итоги и обсуждают перспективные планы.

Поддержка на местах

Во время рабочей поездки в Боготольский муниципальный округ депутаты комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению на совместном заседании с профильной секцией обсудили возможности развития на примере конкретной территории.

За последние пять лет на боготольской земле появилось несколько крупных спортивных и досуговых объектов, которые стали для жителей округа не просто новыми точками на карте, а настоящими центрами притяжения, изменившими качество жизни в территории.

Например, в 2025 году в селе Боготол провели комплексное благоустройство центральной площади: установили сцену, информационные стенды, лавочки и качели. Также заменили памятник, уложили брусчатку. А двумя годами раньше, в 2023 году, по госпрограмме «Развитие культуры и туризма», за счет краевой казны в селе построили Досуговый центр со зрительным залом на 100 человек.

В городе Боготол в прошлом году по краевой государственной программе «Молодежь Красноярского края в XXI веке» на краевые бюджетные деньги построили молодежный центр «Факел». В просторном здании разместились конференц-зал, который легко трансформируется в зрительный или в коворкинг, местные отделения «Движение первых» и «Юнармии», фотостудия, тренажерный зал с душевыми комнатами, раздевалками и даже небольшой фудкорт. В стоимость строительства вошли дизайн, мебель и оснащение пространства оборудованием. Центр «Факел» стал местом общения не только молодежи, но и взрослых жителей, «серебряных» волонтеров. Еще один объект, построенный в Боготоле, - спортивный комплекс «Сибиряк». Его возвели в 2024 году, благодаря краевой госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». В «Сибиряке» есть плавательный бассейн, тренажерный зал. Рядом с комплексом оборудована хоккейная коробка и начато строительство крытого футбольного манежа. Депутаты также побывали в парке «Сфера», сквере имени Н.П. Шикунова, где приняли участие в высадке саженцев сирени.

На заседании по итогам визита в Боготольский округ парламентарии обсудили реализацию нескольких краевых программ по развитию территорий, среди которых «Поддержка комплексного развития территорий и содействие развитию местного самоуправления» и «Создание условий для обеспечения жильем граждан и формирование комфортной городской среды». Об опыте Боготольского, Ужурского и Назаровского муниципальных округов в реализации программ поддержки МСУ рассказали члены секции Александр Байков, Сергей Агаенок и Наталья Мельничук. Местные инициативы затрагивают самые разные стороны жизни: оборудование площадок для выгула собак, приобретение спецтехники для поддержания в порядке дорог, освещение улиц, ограждение кладбищ. Как отметили участники совещания, жители принимают самое активное участие в обсуждении проектов развития, контролируют их исполнение.

Председатель профильного комитета и руководитель секции Галина Ампилогова отметила, что выездные мероприятия в территории края придают импульс законотворческой работе. Разбор конкретных примеров, разговор о конкретных проблемах и опыт их решения находит свое отражение в изменении законодательства и нормативных актов, а также в бюджетной политике региона.

СКАЗАНО

Галина Ампилогова, председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению:

- Мы увидели чистый город, ухоженные скверы и парки, модульные социальные объекты, где еще в проекте предусмотрены решения, облегчающие вопросы дальнейшего обустройства и эксплуатации. Такой опыт подвигает представителей других муниципальных округов к более активному участию в краевых программах и к разработке собственных программ развития. Вместе с тем во время таких поездок мы говорим и о проблемах, которые предстоит решить – это вопросы качества строительства, кадрового обеспечения и другие.

Кадры для Арктики

В рабочей поездке на север края приняли участие председатель комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов Людмила Магомедова, председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина, депутат Сергей Сизоненко, министр образования края Татьяна Гридасова, министр строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин, руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке КМН Антон Нарчуганов.

В Норильске делегация посетила два строящихся объекта - поликлинику и многоквартирный дом в районе Талнаха. Возводить здания в Крайнего Севера - сложнейшая инженерная задача, требующая глубокого понимания специфических климатических и геологических особенностей. Поликлинику строит компания «Норникель» в рамках комплексного плана социально–экономического развития Норильска. Планируется, что многопрофильное медицинское учреждение на 1000 посещений в смену будет сдано в 2028 году. Жители Норильска смогут получать медицинскую помощь во взрослом и детском отделениях, стоматологии, женской консультации, травмпункте, отделении лучевой диагностики. На улице Бауманской вместо снесенного жилого дома с квартирами секционного типа строят новый восьмиэтажный дом на 78 квартир. Рядом с ним есть необходимая инфраструктура - два детских сада, жилые дома, магазины. Строительство планируется завершить осенью 2027 года.

Депутаты также побывали в нескольких образовательных учреждениях и обсудили один из важнейших вопросов развития Арктики — кадровое обеспечение. Норильский педагогический колледж внедряет стандарты Всероссийского движения «Профессионалы», развивает цифровую образовательную среду, повышает квалификацию педагогов, развивает сетевое взаимодействие с вузами и колледжами края. В Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса готовят специалистов более 20 профессий. Выпускники техникума нарасхват – многие организации Заполярья заранее формируют запрос на специалистов определенных направлений. В планах техникума — запуск новых образовательных программ с учетом анализа рынка труда, ремонт и обновление условий обучения в рамках «Профессионалитета». А в основном корпусе Заполярного государственного университета ремонт уже идет. Студенты пока учатся в здании Политехнического колледжа при университете. В ЗГУ обучаются более 1000 студентов по 11 направлениям подготовки: металлургия, строительство, горное дело, электроэнергетика и другие.

СКАЗАНО

Людмила Магомедова, председатель комитета по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов:

- Развитие Арктической зоны — важный стратегический приоритет страны. Но масштабные инвестиции и современные технологии не дадут нужного эффекта без востребованных квалифицированных специалистов. Нам нужны не просто рабочие руки, а профессионалы, готовые работать в условиях Крайнего Севера. Подготовка кадров должна идти вперед, опережать время. Невозможно решать эти задачи без модернизации стандартов обучения под современные вызовы, без создания условий, закрепления молодежи в Заполярье.

Как готовить профессионалов

Вопросы образования и подготовки специалистов в современных условиях кадрового дефицита, развитие среднего профессионального образования и ранняя профориентация стали главными темами выездного заседания парламентариев в Манско-Уярский муниципальный округ. В рамках подготовки к X Съезду краевых депутатов участники комитета по образованию и культуре вместе с профильной секцией Координационного совета провели несколько встреч в Уяре. Они посетили новую школу на 550 мест: учебное заведение откроет двери для ребятишек уже 1 сентября этого года. В трехэтажном здании есть все для учебы – оборудованные просторные классы, спортивные хореографический залы, актовый зал, сцена с гримерными. На пришкольной территории - несколько спортивных и игровых площадок для детей разного возраста и разных направлений. В Уярском сельскохозяйственном техникуме депутаты и члены секции Координационного Совета познакомились с работой ветеринарной клиники, лабораторий, тренажерных комплексов, производственного комплекса с собственной мясной продукцией техникума и мастерскими.

На заседании секции парламентарии, министр образования, представители образовательных учреждений и территорий обсудили реализацию программы «Профессионалитет» в Красноярском крае. В федеральный проект регион вошел в 2023 году. С учетом этой практики с 2025 года по инициативе губернатора Михаила Котюкова запущен региональный проект «Профессионалитет для всех». За три года при участии крупных компаний в регионе созданы различные профильные кластеры среднего профессионального образования: металлургический, топливно-энергетический, железнодорожный и другие.

СКАЗАНО

Вера Оськина, председатель комитета по образованию и культуре:

- Профессионалитет — очень важная тема в современных условиях кадрового дефицита. К 2030 году по этим программам должны работать все учреждения системы среднего профессионального образования. Рабочие профессии меняются, становятся более технологичными — это привлекает молодежь. Получив такую профессию, ребята могут остаться на родной земле. Мы должны гордиться людьми, которые трудятся в аграрной сфере, на промышленных производствах, осваивают редкие и востребованные специальности.

Земля должна работать

В Идринско-Краснотуранском муниципальном округе прошло совместное заседание секции по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Координационного совета и комитета по делам села и агропромышленной политике. Основной вопрос повестки — о землях сельхозназначения как стратегическом ресурсе развития АПК. Краевые парламентарии, главы территорий, депутаты ряда округов, эксперты обсудили совершенствование законодательства, практику использования, механизмы изъятия и порядок вовлечения земель в оборот.

Заместитель министра сельского хозяйства края Оксана Дивногорцева сообщила, что в госпрограмме по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиорации определены приоритеты - восстановление плодородия, предотвращение сокращения площадей сельхозземель, защита угодий от эрозии, расширение посевов, наращивание экспорта продукции АПК и обеспечение населения качественным продовольствием. С марта 2026 года вступил в силу новый краевой порядок перевода земель сельхозназначения в другие категории.

По словам Владислава Зырянова, председателя профильного комитета краевого парламента, эта тема актуальна для многих сельхозпроизводителей. Он отмечает, что с одной стороны, законодательство запрещает не использовать землю более трех лет, с другой — принятый механизм правоприменения и изъятия земли через суд у неэффективного собственника крайне сложный.

СКАЗАНО

Владислав Зырянов, председатель комитета по делам села и агропромышленной политике:

- Обсудили мониторинг сельхозземель: у нас применяют дроны и спутники, но нужно расширять использование цифровых средств. Органам местного самоуправления также необходимо нарастить усилия на этом направлении, особенно в сфере контроля. Часто собственниками становятся люди, которые не используют землю, а пытаются сдать ее крестьянам по безумным ценам. Задача государства и всех структур — сделать так, чтобы законы эффективно защищали интересы сельчан. Земля должна работать, дарить хлеб людям.

Ресурсы нужно использовать рационально

В Енисейске и Лесосибирске прошло выездное заседание экологической секции Координационного совета с участием членов профильного комитета Законодательного Собрания края: Виталия Дроздова, Юрия Захаринского, Екатерины Уделько. Во время рабочей поездки депутаты осмотрели проблемные участки и оценили эффективность использования муниципальных земель в Енисейске, где есть ситуации, требующие решения. Например, в городе находится территория бывшей воинской части с аварийными зданиями, земли для многодетных семей без инфраструктуры. Но есть и позитивные примеры — торговый городок на улице Ленина и юрточный комплекс для туристов в деревне Борки. Эти объекты выстроены предпринимателями на арендованных муниципальных землях. А в Лесосибирске депутаты проконтролировали ход проекта «Чистый воздух»: в этом году за счет средств бюджета 291 дом переведут на более экологичные источники отопления, 20 уже получили новые котлы.

Ключевой вопрос, который депутаты рассмотрели на итоговом заседании, — пополнение местных бюджетов за счет продажи земли. Сейчас действует льготный выкуп по 15% кадастровой стоимости, что приводит к злоупотреблениям. Парламентарии обсудили поправки в закон о земельных отношениях. Предлагается установить единый механизм: выкуп по 100% стоимости, сохранив льготы 2,5% для жилищного и гаражного строительства.

СКАЗАНО

Виталий Дроздов, председатель комитета по природным ресурсам и экологии:

- Рациональное использование земли — ключевой ресурс для развития муниципалитетов. Мы видим, что даже в центре городов есть участки, пригодные для жилищного строительства или предоставления многодетным, но они не используются из-за ограничений: отсутствия современных документов территориального планирования, статуса культурного наследия у ветхих построек. Будем предлагать изменить краевой закон.

ОПЫТ РЕГИОНОВ

В центре внимания - семья

В середине мая в Омске состоялось заседание Совета законодателей Сибирского федерального округа. В нем приняли участие спикеры Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской областей, Алтайского края, Республик Алтай и Хакасия. Красноярский край представил председатель Законодательного Собрания региона Алексей Додатко. Главной темой обсуждения стал региональный опыт в реализации государственной демографической и семейной политики. Вопросам демографии в России уделяется особое внимание. В стране действует Стратегия семейной и демографической политики на период до 2036 года. По поручению Президента России Владимира Путина с 2025 года реализуется нацпроект «Семья». Представители регионов поделились успешными практиками. Также законодатели обсудили реализацию межпарламентского проекта «Единое историческое пространство: дорогами Победы». Его цель – объединение усилий регионов для сохранения памяти о подвигах на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Парламентарии подписали Соглашение о сотрудничестве по вопросам сохранения исторической памяти о войне 1941-1945 годов.

