Объединил три региона: стали известны 30 победителей конкурса детских рисунков «Магазин будущего» из Красноярского края, Хакасии и Тувы

Объединил три региона: назвали 30 победителей конкурса рисунков «Магазин будущего» из Красноярского края, Хакасии и Тувы

Конкурс рисунков «Магазин будущего», организованный медиагруппой «Комсомольская правда» и торговой сетью Командор» при поддержке национального центра «Россия» в Красноярском крае, выходит на финишную прямую.

Напомним, конкурс был приурочен ко дню рождения торговой сети.Самый лучший подарок имениннику подготовили более 150 юных художников из разных уголков Енисейской Сибири. Они нарисовали удивительные магазины, которые впечатлили читателей и организаторов конкурса.

Судя по рисункам, современные дети мечтают серьёзно роботизировать магазины и вывести торговлю на уровень Вселенной. Так, у лидера голосования 5-летней Варвары налажена междупланетная торговля. У обладательницы «серебра» Анастасии Ростовцевой «работает робот продавец, охраняет магазин робокот, на входе - охранник робот». Замыкает тройку лидеро Милана Каботько из Канска и её идея с виртуальным умным зеркалом по подбору фирменной одежды, изложенная на бумаге. Более того, девочка обещает очень большие скидки и акции.

Всего в список победителей вошли 30 детей. Все они приглашены 30 мая в 16.30 на награждение. Торжественное мероприятие состоится в Национальном центре «Россия» в Красноярском крае (ул. Дубровинского, 1И/1Ж, вход со стороны Енисея). Детей ждет знакомство с центром, интерактивная экскурсия о технологиях будущего в торговле, вручение дипломов и подарков, фотосессия.

Победители в номинации «Выбор читателей»:

1. Варвара Воропаева, Красноярск

2. Анастасия Ростовцева, Красноярск

3. Милана Каботько, Канск,

4. Александр Кудинов, п. Авда

5. Константин Зенин, Красноярск

6. Варвара Быстрова, Красноярск

7. Захар Быстров, Красноярск

8. Марина Тулузакова, п. Авда

9. Глеб Шавронский, Красноярск

10. Андрей Федотов, Красноярск

11. Сергей Книга, п. Авда

12. Валерия Глотова, Лесосибирск

13. Ярослав Глотов, Лесосибирск

14. Варвара Солтанова, Красноярск

15. Арина Тернова, Лесосибирск

16. Екатерина Сенченко, Лесосибирск

17. Гордей Солтанов, Красноярск

18. Ольга Глазырина, Минусинск

19. Наталья Глазырина, Минусинск

20. Алексей Кононов, с. Шалоболин.

В номинации «Выбор организаторов» победили:

Аслан Гайнанов, Лесосибирск

Руслан Чайковский, Канск

Милана Ростовцева, Красноярск

Вероника Юшкова, Канск

Маргарита Чаплыгина, Красноярск

Константин Ясинев, Красноярск

Дарина Исламова, Енисейск

Сергей Мальчиков, Республика Хакасия, село Калинино

Артём Дудкин, Железногорск

Полина Иванова, Красноярск

Посмотреть на рисунки победителей и скачать диплом участников можно здесь.