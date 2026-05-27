Жительница Красноярска на протяжении трех лет стучит в пол своей соседке. Фото: предоставлено Людмилой

Более трех лет Людмила* из Красноярска живет в постоянном стрессе. Ей и ее семье не дает жизни 96-летняя соседка сверху. С начала 2023 года Нина* практически без остановки стучит по полу, батареям и газовой трубе молотками, тростью и всем, что только попадается под руку. Продолжается это и днем, и ночью. Бывают, конечно, перерывы, но легче от этого Людмиле не становится. Женщина утверждает: соседка мстит. Свою историю она рассказала «КП-Красноярск».

- У Нины есть цель: она хочет выжить нашу семью. Раньше она постоянно нас заливала, будто специально лила воду на пол. В один момент мне это надоело, я пошла в суд. В итоге ей пришлось оплатить ремонт потолков. Тогда она мне заявила: «Я тебя уничтожу». И начала угрожать, караулить в подъезде, обзывать, строить козни. Потом стала стучать по ночам. Нам некуда деваться, где бы она ни стучала – везде слышно. Вызываю полицию – она слышит, что приехали, поднимаются – и перестает шуметь. Только уедут – снова начинает стучать, приговаривая: «Ну что, коза? Я свои права знаю, ничего мне не будет». Мы сутками не спали! Жили в ужасе!

Родные у бабушки есть – дочь, зять и две внучки. Людмила считает, что помимо того, что соседка хочет выжить ее, она своим поведением привлекает их внимание. Но родным до нее особо нет дела.

Людмила рассказывает, что помимо постоянного шума пенсионерка лила на их окна собственные испражнения.

Людмила утверждает, что соседка не только стучит, но и льет на ее окна помои. Фото: предоставлено Людмилой

Еще в самом начале после очередной бессонной ночи Людмила решила подняться к соседке:

- Она тогда прикинулась сумасшедшей. Наплела мне про ежиков, туман какой-то. Я поверила в это, обращалась к врачам, но они насильно забрать человека не могут, да и Нина психически здорова. Она так решила меня разыграть.

Тем временем помощь специалиста требовалась уже самой Людмиле. На фоне постоянного стресса и недосыпа женщина по рекомендации врача стала пить сильнодействующий препарат, из-за побочных эффектов которого получила переломы рук. Женщине пришлось восстанавливаться лежа дома, а соседка продолжала долбить.

К сожалению, горожанка столкнулась с безразличием к своей проблеме, осталась с ней один на один.

- Закон разрешает долбить по голове. В психдиспансере сказали, что человека против его воли не могут забрать. Как-то раз перед ночью звонила в скорую помощь, просила прислать врача, чтобы мы могли поспать. На что мне ответили, что вызывать скорую имеют право только родственники или полиция. В полиции мне по этому поводу говорили, что, если приедут, то могут простоять перед дверью, ведь женщина в своей квартире и может не открывать.

Первый суд прошел в конце 2024 года. Людмила его проиграла – не предоставила доказательства. Этот просчет она исправила: сейчас у женщины огромное количество видеоматериалов – 11 тысяч записей… Как только Нина начинала стучать, она вызывала полицию, стала снимать происходящее на камеру, проговаривая дату и время. На протяжении полугода ежедневно подавала заявления. Позже, по словам женщины, выяснилось, что они не поступали на рассмотрение административной комиссии.

Людмила рассказывает, что после того, как она попросила помощи у нескольких участковых района, дело сдвинулось с мертвой точки, и материалы начали доходить до комиссии.

- Наконец меня услышали, комиссия была в шоке от происходящего. Соседку начали штрафовать. За январь 2026 года Нине выписали штрафов на 45 тысяч рублей.

17 декабря 2025 года суд пошел навстречу Людмиле. Возможно, что квартиру Нины выставят на торги. На время рассмотрения суда ее забрала к себе внучка. Людмила уверенна: это сделано для того, чтобы на время сгладить ситуацию и не потерять квартиру. Тем временем суд по поводу жилья должен состояться 6 июля. Сейчас горожанка готовится к заседанию и рассуждает, что будет после.

- К сожалению, эта ситуация – не исключение. То, как действовала Людмила – единственный выход. Нужно фиксировать нарушения тишины и покоя, приглашать свидетелей, обращаться к участковому, чтобы он составлял протоколы, в районную администрацию, административную комиссию, - рассказывает «КП-Красноярск» адвокат Николай Алмаев.

Как быть в подобной ситуации корреспонденту «КП-Красноярск» прокомментировал уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов:

- Важно включить в процесс соцзащиту и установить социальный статус человека: нуждается ли он в медосвидетельствовании, опеке, помощи, дееспособен ли. Сотрудники имеют право заходить на адрес и проверять, как живет человек, должны связаться с его родственниками. Если имеем дело с вменяемым человеком, то дорога в суд. Если у человека ментальные проблемы – его должны лишить дееспособности по суду, назначить опекуна. В ходе суда можно поставить вопрос о недееспособности. Квартиру собственника могут выставить на торги, если перед ресурсоснабжающими организациями накопились долги, сопоставимые со стоимостью этой квартиры, а также если проживание человека в квартире несет угрозу для окружающих (постоянные потопы, пожары – прим.Ред).

Отметим, что в Красноярском крае действует закон о тишине: в выходные и будни шуметь запрещено с 22:00 до 9:00. В воскресенье запрещены любые строительные и ремонтные работы. За нарушения могут грозить штрафы. Их неуплата влечет наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного, либо до 15 суток административного ареста или до пятидесяти часов обязательных работ.

* - имена изменены.