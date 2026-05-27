Подготовка к 400-летию краевой столицы, поддержка бизнеса и производительность труда

Не просто празднование, а обновление города

Заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак провел в Красноярске выездное совещание федерального оргкомитета по подготовке и проведению празднования 400-летия краевой столицы. Вместе с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым, представителями федеральных и региональных органов исполнительной власти он оценил ход работ на инфраструктурных объектах, включенных в план подготовки к юбилейной дате.

Основной проект развития транспортной инфраструктуры Красноярска — строительство метротрамвая. Протяженность первой линии составит чуть более 11 км: маршрут включит 6 станций. Круглосуточно работы ведутся и на поверхности, где готовятся котлованы станционных комплексов, и под землей. С сентября 2024 года пройдено около 7,5 из 23,4 км тоннелей в однопутном исчислении. Александр Новак и Михаил Котюков оценили ход строительства на наиболее сложном участке — в Октябрьском районе. На перегоне от станции «Высотная» до улицы Копылова лежит построенный еще в советское время тоннель — специалисты нашли техническое решение и включили его в современный проект. За 5 месяцев классическим горнопроходческим способом здесь пройдено 92 метра. Станция на Копылова станет единственной на линии станцией глубокого заложения метротрамвая.

Еще один знаковый объект - культурное пространство «Суриков-центр». Готовность здания на текущий момент - 46%, завершение работ планируется до конца 2027 года. В Центре откроются залы с современным оборудованием для постоянной и временных экспозиций, лекторий-концертный зал, художественная мастерская, библиотека, рабочая зона для посетителей, фондохранилища.

В центре города представители оргкомитета осмотрели объекты культурного наследия, фасады которых подлежат восстановлению, оценили благоустройство в Центральном парке Красноярска, которое ведет компания РУСАЛ. За время реконструкции здесь обустроены новые пешеходные дорожки, скейт-парк, детские площадки, установлены малые архитектурные формы и высажены новые деревья и кустарники.

- Я был в парке год назад и не могу не отметить, что на этом объекте произошли серьезные изменения. Парк преобразился к лучшему, при этом сохранил свою особенную атмосферу, – отметил Александр Новак.

По каждому объекту он дал представителям федеральных министерств ряд поручений. В частности, для модернизации Красноярского ипподрома необходимо в максимально короткие сроки определить источник финансирования и детализировать дорожную карту.

- Основная цель работы — не само празднование, а обновление города и улучшение качества жизни красноярцев. Все объекты, которые мы посетили, строятся и реконструируются именно с этой целью. Есть пока вопросы по некоторым проектам, будем искать пути решения, чтобы все запланированные инициативы были своевременно реализованы. На мой взгляд, оргкомитетом были приняты правильные эффективные решения, которые обеспечат новый облик города на многие годы, - резюмировал Александр Новак.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края:

- В рамках подготовки 400-летия по 20 мероприятиям на общую сумму более 18 млрд рублей работы мы уже завершили. Красноярцы видят первые итоги реализации программы подготовки города к юбилею: национальный центр «Россия», Мемориал Победы, современные школы, обновление исторического центра, экологичный транспорт, новые дороги — развитие идет по всем направлениям и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. При этом, объектов реконструкции, обновления и модернизации становится все больше. По большинству мы нашли ресурсы на выполнение работ и уже идет выбор подрядных организаций. Будем вести контроль и на местном уровне, и на уровне федерального оргкомитета. Уверен, что все задачи, которые стоят перед городом и краем, мы выполним.

Поддержка без барьеров

На встрече с представителями бизнес-кругов региона обсуждении актуальных тем приняли участие Александр Новак, Михаил Котюков, а также министр экономического развития РФ Максим Решетников и представители Минпромторга. Предприниматели из разных отраслей, среди которых легкая промышленность, дизайн и производство одежды, энергетика, реклама, ресторанный бизнес, смогли задать наиболее важные и волнующие вопросы. Обсудили защиту интеллектуальной собственности, продвижение на маркетплейсах, развитие промышленных территорий, обязательную маркировку товаров в системе «Честный знак» и ее влияние на малый бизнес.

- Красноярский край – один из ключевых индустриальных регионов страны, и сектор МСП здесь не просто растет, а меняет структуру экономики. Доля малого и среднего бизнеса с 2020 до 2024 года в валовом региональном продукте увеличилась на 2,4 процентного пункта. Это стало возможным благодаря тому, что государство адаптирует меры поддержки для ускорения структурной трансформации экономики. Ресурсы концентрируются на снятии ограничений и издержек в экономике, повышении внутренней эффективности, честных правилах игры, – подчеркнул Александр Новак.

Максим Решетников рассказал, что при Минэкономразвития совместно с ФАС, Минфином, Банком России, Корпорацией МСП и общественными объединениями создан специальный штаб для выработки системных мер решения вопроса с отсрочками платежей со стороны крупных корпораций. «В рамках штаба мы занимаемся «разбором полетов» по каждой конкретной корпорации. Поэтому призываем малый бизнес активнее информировать о проблемах. Для этого есть и площадка ФАС России, и региональные центры «Мой бизнес». Благодаря этой активной работе примерно половина случаев урегулируется уже на базе Корпорации МСП», – сообщил Максим Решетников.

ЦИФРЫ

В крае работают почти 120 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. За последний год их число выросло на 3,7%. В лидерах - сферы культуры, IT, сервиса и креативных индустрий.

Создание эффективной экономики

На всероссийском форуме «Повышение производительности труда», который прошел в национальном центре «Россия» на Енисее, регион представил лучшие практики по этому направлению.

- По поручению Президента России Правительство разработало и утвердило план структурных изменений российской экономики до 2030 года. Первый и центральный раздел плана – изменение структуры занятости и обеспечение гибкости рынка труда, согласно которому необходимо высвободить кадровый ресурс из низкопроизводительных секторов и направить его в приоритетные отрасли – обрабатывающую промышленность, информационные технологии, туризм, креативные индустрии, – перечислил задачи Александр Новак.

Для достижения поставленных целей был создан Федеральный центр компетенций и сеть региональных. Адресную поддержку получили более 8 тыс. предприятий, запущена работа отраслевых центров компетенций, совмещающих отраслевую экспертизу и инструменты бережливого производства. По нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» сформировано 17 отраслевых программ повышения производительности труда: 11 – в реальном секторе экономики и 6 – в социальной сфере. С прошлого года в контур работы по повышению производительности труда включены все учреждения бюджетной сферы.

- На данный момент 150 крупнейших компаний края прошли через первый этап модернизации своих производственных процессов, смогли увеличить производственные показатели и приступили к расширению своих производств. Более 60% участников превысили плановую планку роста производительности в 5%, - сообщил Михаил Котюков. - В этом предприятиям помогают специалисты нашего регионального центра компетенций, он входит в пятерку лучших в России. Подготовлены 300 инструкторов и 3 500 специалистов, непосредственно задействованных в производственных процессах.