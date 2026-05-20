Кадры решают все

Готовить специалистов для будущего

На стратегической сессии председателя Правительства России Михаила Мишустина обсудили развитие инженерного и технического образования. В ее работе в качестве руководителя комиссии Госсовета по технологическому лидерству принял участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Михаил Мишустин обозначил ключевую задачу: кардинально сократить разрыв между инженерным образованием и реальными запросами отраслей. Подготовка инженерных кадров названа ключевым звеном в реализации национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. В некоторых регионах потребность в рабочих профессиях в несколько раз превышает число выпускников – такие дисбалансы необходимо устранять оперативно.

Для этого уже создан новый инструмент – прогноз кадровой потребности. Так, на следующий учебный год впервые детализированы квоты на целевое обучение на основе заявок организаций – по вузам, специальностям и направлениям. Ключевой инструмент подготовки – интенсивная практика студентов непосредственно на предприятиях. Продолжается строительство кампусов, развиваются «Профессионалитет», передовые инженерные школы, институт главных конструкторов – сегодня он действует в 38 инженерных университетах.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что воспитание будущих инженеров должно начинаться со школьной скамьи. С 2024 года по поручению Президента России реализуется комплексный план по повышению качества математического и естественно-научного образования. На уровне высшей школы и СПО задействован широкий набор инструментов: 50 передовых инженерных школ и 356 технических кластеров «Профессионалитета» готовят специалистов инженерно-технического профиля, более 140 вузов в рамках «Приоритета-2030» реализуют около 200 проектов под запросы индустриальных партнеров.

На сессии также предложена модель научно-производственных объединений на базе вузов – бизнес уже готов вложить в совместные проекты более 6 млрд рублей. Прорабатываются планы подготовки специалистов под задачи конкретных предприятий и расширение доступа студентов из регионов к передовой инфраструктуре по всей стране.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края, председатель комиссии Госсовета по технологическому лидерству:

- Для Красноярского края – с его космической промышленностью, ядерным кластером, металлургией – вопрос подготовки инженерных кадров стоит особенно остро. Предприятия уже сейчас не могут найти нужных специалистов, и потребность только растет по мере появления новых производств. Система образования должна смотреть вперед: готовить людей не под сегодняшние задачи, а под те, что появятся через пять-семь лет. Для этого нужны новые инструменты прогнозирования, тесная связка с работодателями и углубленные программы подготовки – особенно в среднем профессиональном образовании.

Престиж рабочих профессий

Между тем, продолжается рост интереса соискателей к рабочим вакансиям. По данным портала «Работа России», с января по апрель в Красноярском крае насчитывалось 6,5 тысячи кандидатов, желающих занять вакансии для рабочих. Число резюме на такие позиции увеличилось на 11%. Эксперты службы занятости связывают это с конкурентной заработной платой, улучшением условий труда и популяризацией профессий.

Вообще в Красноярском крае более 60% вакансий, заявленных в этом году, – по рабочим специальностям.

По ряду профессий число предложений значительно выросло в сравнении с прошлым годом. К примеру, за четыре месяца работодатели заявили в половину больше вакансий для бетонщиков и на треть больше – для маляров. Положительная динамика также у электрогазосварщиков, трактористов, монтажников.

В агентстве труда и занятости населения Красноярского края поясняют, что потребность в квалифицированных рабочих обусловлена промышленной спецификой региона и реализацией крупных инвестиционных проектов. Служба занятости помогает работодателям закрывать текущие вакансии и формировать кадровый резерв. Вместе с предприятиями проводится переобучение взрослого населения, профориентация молодежи и мероприятия по продвижению рабочих специальностей. Такой подход позволяет управлять рынком труда и сохранять стабильную ситуацию.

Укреплять престиж рабочих профессий помогает также Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». Он в числе ключевых инициатив национального проекта «Кадры». Кроме того, конкурс способствует решению задач по повышению производительности труда, обозначенных Губернатором края Михаилом Котюковым.

КСТАТИ

С начала года служба занятости населения Красноярского края помогла найти работу 10 тысячам соискателей. Большинство трудоустроенных – представители востребованных рабочих специальностей: водители, слесари, монтеры, сварщики и многие другие. В сегменте служащих – бухгалтеры, инженеры, техники, механики. Среди отраслей, куда чаще всего устраивались граждане, лидируют обрабатывающие производства. За ними следуют сфера образования и сельское хозяйство. Десятитысячным нашедшим работу при содействии службы занятости стал электрогазосварщик. Соискатель получил предложение от предприятия Эвенкийского муниципального округа.

Бесплатно получить востребованную профессию или повысить уровень компетенций жители края могут в рамках нацпроекта «Кадры». Подробная информация на портале «Работа России».

Поддержка предприятий

Важная часть стратегии промышленного роста – поддержка предприятий. Она может быть самой разной: от предоставления льготных кредитов и налоговых преференций до консультационной помощи и содействия в экспорте продукции. Важно создать благоприятную среду, в которой бизнес будет чувствовать уверенность в завтрашнем дне, иметь возможность для развития и расширения, минимизируя при этом риски, связанные с экономическими колебаниями и технологическими изменениями.

За четыре года Экспертный совет регионального Фонда развития промышленности одобрил 45 проектов на общую сумму 3,3 млрд рублей, в том числе два – в рамках совместных программ с федеральным ФРП. Общий бюджет реализуемых проектов составляет 6,7 млрд рублей. Средства льготных займов предприятия направляют на обновление оборудования, модернизацию производства, расширение выпуска продукции, запуск новых производств и внедрение перспективных технологий.

При поддержке Фонда реализуются проекты в 13 отраслях обрабатывающей промышленности. Среди них – машиностроение, химическая промышленность, радиоэлектроника, авиационная и лесоперерабатывающая отрасли. География проектов охватывает десять населенных пунктов края, включая Канск, Лесосибирск, Минусинск, Железногорск, Кодинск. За счет льготных займов реализуются проекты по выпуску беспилотных авиационных систем, блочных тепловых пунктов, насосных установок, средств бытовой химии, станций спутниковой связи, лифтового оборудования, станков плазменной резки, фронтальных погрузчиков, строительных металлоконструкций, резервуаров и лакокрасочных материалов.

- Условия финансирования предусматривают отсрочку погашения основного долга до двух лет. Это дает предприятиям возможность направить ресурсы на запуск и развитие производств. Мы уже видим результаты: предприятия осваивают новую продукцию, вводят современные линии, модернизируют мощности. Фонд сопровождает проекты на всех этапах и ведет постоянный мониторинг эффективности, – отметила руководитель регионального фонда Лариса Старикова.

Благодаря фонду предприятия получают льготное финансирование на условиях, недоступных в коммерческих банках.

- Каждый предоставленный рубль возвращается в виде роста производства, рабочих мест и налогов. Наш приоритет – укрепление технологического суверенитета, развитие импортозамещающих производств и снижение зависимости от зарубежных поставок. Средства предоставляются на возвратной основе и под обеспечение. После возврата фонд направляет их на поддержку новых проектов в крае, - подчеркнул министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков.