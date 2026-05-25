Исторические многоквартирные дома в понимании многих — это что-то незыблемое. Квартиры тут как будто бы переходят из поколения в поколение, никогда не продаются и только аккумулируют в себе годы. Это, конечно, не так. Недвижимость «с историей», как и любая недвижимость, тоже продается. Однако далеко не по бросовой цене. Специалисты «Авито Недвижимость» показали самые необычные варианты на продажу.

На проспекте Мира, например, сейчас продается двухкомнатная квартира площадью почти 52 квадрата. Несколько лет в этом доме жил заслуженный артист РСФСР Василий Эмирзиади, ведущий артист театра музыкальной комедии и участник Великой Отечественной войны. На фасаде даже установлена мемориальная доска. За исторического жильца, трехметровые потолки и тихий двор просят 9 миллионов рублей. Обстановка в квартире, кстати, абсолютно современная.

Есть и квартира для любителей правого берега — в его историческом центре сейчас продается четырехкомнатная квартира. Цена, кстати, для расположения и метража в 91 квадрат вполне приемлемая, немногим больше 10 миллионов. Тут тоже высокие сталинские потолки и современный ремонт. Театр юного зрителя расположился буквально в соседнем доме.

Третий вариант строго для ценителей сталинского ампира. Четырехкомнатная квартира с очаровательными балкончиками на Обороны обойдется покупателю в 15 миллионов рублей. Из бонусов — все преимущества сталинок, подходящий к сталинскому ампиру ремонт и закрытый двор.

