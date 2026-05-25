В Красноярском крае мать пятилетнего ребенка второй раз задержали за пьяную езду

В Абанском районе 23-летняя девушка получила обязательные работы за пьяную езду.

23-летняя жительница Канска получила наказание за повторную пьяную езду. Об этом рассказали в краевой прокуратуре. В конце декабря 2025 года вдова и мать пятилетнего ребенка приехала с сыном к родственникам в село Покатеево. В гостях девушка выпила и села за руль своей «Хонды Аккорд». Заодно она заехала за подругой, и они отправились в путь.

На 28-м километре дороги Канск — Абан — Богучаны водитель не справилась с управлением, машина улетела в кювет. Подруги бросили авто и добрались до дома, где водителю стало плохо. Девушки решили вызвать врачей, а те уже сообщили о случившемся в ГИБДД. Освидетельствование показало 0,8 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе – это значение превышает допустимую норму.

Оказалось, что девушка уже устраивала подобное «приключение». В апреле 2025 года ее останавливали инспекторы в Абане за езду в нетрезвом виде. Тогда суд назначил 45 тысяч рублей штраф и лишил права управления транспортом на полтора года.

На этот раз суд признал горожанку виновной в управлении автомобилем в состоянии опьянения, лицом, подвергнутым административному наказанию. Ей дали 220 часов обязательных работ, а управлять транспортом она не сможет еще полтора года. «Хонду Аккорд» стоимостью 390 тысяч конфисковали в доход государства.