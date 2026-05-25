«Если мужчина готов – это не значит, что женщина забеременеет»: красноярцев приглашают проверить репродуктивное здоровье

30 мая в Красноярском крае пройдет День мужского здоровья. На фото: начальник отдела мониторинга факторов риска краевого Центра общественного здоровья Ольга Краснова.

С начала 2026 года репродуктивную диспансеризацию прошли 127,2 тысячи жителей края (общее здоровье проверили более 506,6 тысяч). Ранее краевой минздрав сообщил, что среди мужчин здоровье проверили 65 936 человек, женщин – 61 262. Наибольшую активность среди мужчин проявляют молодые люди в возрасте от 18 до 34 года, их 29 268 человек. А среди женщин вопросом репродуктивного здоровья чаще задаются потенциальные мамы в возрасте от 40 до 49 лет.

Для чего нужен репродуктивный скрининг? На этот и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда»-Красноярск 107,1FM ответила начальник отдела мониторинга факторов риска краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Краснова.

- Репродуктивная диспансеризация проводится людям в возрасте от 18 до 49 лет и состоит из двух этапов. В рамках второго идет обследование спермограммы, на инфекции, передающиеся половым путем, УЗИ органов малого таза.

Что губит качество репродуктивной системы? По словам специалиста, в первую очередь – это вредные привычки. На втором месте отсутствие физической активности. Из-за второго уменьшается питание органов малого таза, происходит застой. Также качество и функцию спермы снижает ожирение. Ольга Краснова советует больше двигаться и вовремя проходить профилактические обследования.

С чего начинается проверка репродуктивной функции? Первый этап – анкетирование, далее осмотр врача. Если врач выявит беспокойное состояние, то далее пациента отправляют на УЗИ органов малого таза, спермограмму и мазки на инфекции. Далее все зависит от результатов.

- Если мужчина готов – это не значит, что женщина забеременеет. Бывает так, что в 30+ мужчина решается стать отцом, но не может из-за того, что давно подхватил инфекции. Они могут совсем не тревожить и в итоге выливаются в хронический процесс. В итоге мужчина может стать бесплодным.

30 мая с 8:00 в поликлиниках Красноярского края пройдет День здоровья. Все желающие смогут пройти как обычную, так и репродуктивную диспансеризации.