В последнюю неделю весны в краевой центр придет тепло: по данным сервиса Gismeteo, уже во вторник воздух прогреется до +18 градусов. Рассказываем о погоде в Красноярске на 25–29 мая 2026 года.

Погода в Красноярске 25 мая

Готовимся к лету: в понедельник температура воздуха днем составит +12 градусов, пасмурно, но без осадков. Вечером будет дуть умеренный ветер до восьми метров в секунду. Ближе к ночи столбики термометров «рухнут» до +8.

Погода в Красноярске 26 мая

Готовимся к лету: будет пасмурно, днем возможен небольшой дождь. При этом в городе потеплеет до +18. Сильный ветер — до десяти метров в секунду. Ночью — около +12 градусов.

Погода в Красноярске 27 мая

Куртки можно убрать: в среду ожидается до +22, облачно и без осадков. Ветер умеренный — до шести метров в секунду. Ночью за окном будет до +14.

Погода в Красноярске 28 мая

Настоящее лето придет в Красноярск в среду. Малооблачно, без осадков и до +26 градусов! Ветер слабый — всего четыре метра в секунду. Ближе к ночи похолодает до +19.

Погода в Красноярске 29 мая

В пятницу жара отступит: днем за окном будет до +17 градусов, пасмурно и небольшой дождь. Вечером ветер усилится до 12 метров в секунду. Ближе к ночи похолодает до +12.