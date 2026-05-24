В Канске 25-летняя девушка не справилась с управлением легковушки и улетела с моста в реку. Об этом сообщили в пресс-службе КГКУ «Спасатель».

Жуткое ЧП произошло утром 24 мая. Водитель Ford Focus проезжала по мосту с односторонним движением через протоку реки Кан. В какой-то момент горожанка потеряла контроль над управлением, и в итоге автомобиль слетел с моста прямо в реку.

- Утром в городе прошел дождь, дорога была мокрой, девушка не справилась с управлением. Также она сказала, что ее кто-то подрезал, - рассказали «КП-Красноярск» в Госавтоинспекции по Красноярскому краю.

К счастью, все обошлось. Горожанке удалось выбраться и вызвать спасателей, их она дожидалась на машине. Как именно она спасалась – неизвестно.

Прибывшие на место сотрудники Канского поисково-спасательного отряда доставили девушку на берег, где ее уже ждали медики и полицейские. Однако она отказалась от помощи, сообщив, что совсем не пострадала. Ее авто уже достали.

- Инцидент еще раз напоминает о важности соблюдения правил и взаимного уважения всех его участников. Безопасность на дороге зависит от каждого: будь то водитель, пешеход, велосипедист или пользователь самоката.