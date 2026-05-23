На берег выбралась только женщина: в Туве на Большом Енисее перевернулась лодка, два человека пропали без вести

Новость, которая пришла из Республики Тыва. Там на реке Большой Енисей бесследно пропали два человека. Известно о случившемся на этот час немного, информацией поделилась пресс-служба республиканского управления МЧС России, а также Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

ЧП произошло накануне 22 мая около 20 часов по местному времени. На надувной резиновой лодке из села Ий (Тоджинский район) до чабанской стоянки отправились три человека: две женщины 46 и 47 лет и мужчина 51 года. Возможно, родственники. Путь лежал вниз по течению реки.

Что произошло на борту, неизвестно, но судно опрокинулось, люди оказались в воде. Скажем больше – в ледяной и быстрой воде. Жуткое обстоятельство, учитывая погодные условия в регионе, где в горах еще лежит снег. Ни у кого из пассажиров лодки не было спасательного жилета.

Младшая женщина чудом самостоятельно выбралась на берег. Ее спутники пропали без вести. Их ищут сотрудники Центра ГИМС и полиция. Все, что удалось обнаружить – это сама лодка, ее вынесло на мель в пятистах метрах от места происшествия.

Поисковые работы в Тоджинском районе Тувы находятся на контроле начальника Главного управления МЧС России по республике Алексея Артемова. Красноярская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности эксплуатации маломерного флота.