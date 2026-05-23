В Красноярске на территории Успенского монастыря нашли артефакты времен пирамид

Археологи обнаружили на берегу Енисея нескольких доисторических поселений. Фото: канал "Градостроительный вестник"

Еще одно ценное открытие сделали красноярские археологи – они нашли артефакты, указывающие на что, что на территории современного Успенского монастыря жили древние люди.

Судя по открытиям, сделанным нашими учеными в последнее время, несколько тысячелетий назад на земле Красноярска и его окрестностях было довольно оживленно, а древние люди устраивали племенами совместную охоту на мамонтов, ходили друг к другу в гости и в качестве подарков делились керамической посудой и каменными топорами. Это, конечно, шутка, но в каждой шутке ведь есть доля правды.

Итак, археологи изучили около тысячи квадратных метров культурного слоя конца неолита — начала бронзового века, то есть период, который начинался в 5 - 6 тысячелетии до нашей эры и продолжался до 3-го тысячелетия до нашей эры. Обнаружили обломки керамической посуды, каменные ножи, скребки и наконечники стрел, которые ярко характеризуют быт и материальную культуру населения той эпохи.

Среди находок есть, например, фрагмент керамического сосуда эпохи бронзы, все указывает на то, что он был сделан в третьем тысячелетии до нашей эры. Далеко отсюда, на берегах Нила в этот период древние египтяне возводили свои пирамиды.

Датировать возраст артефакта ученые смогли по трем параметрам. Во-первых, по культурному слою, где он найден. Во-вторых, по составу глиняного теста. И в третьих, по украшению – на нем богатый сложный геометрический орнамент, нанесенный с использованием штампа «прямая лопатка». Сосуд достаточно редкий для наших мест, относится к Афанасьевской археологической культуре.

Есть и более древние находки, времен конца верхнего палеолита: этой весной ученые обнаружили стоянку охотников на мамонтов и северного оленя, возраст 12 – 14 тысяч лет. На это указывают кости молодого мамонта, фрагменты скелета лошади со следами разделки туш.

Из тех, что ближе к нашему времени, найден кирпич из кладки Успенского мужского монастыря конца 19 века. Интересно, что на нем есть клеймо, которое свидетельствует, что партия строительного материала была специально заказана для строительства храмового комплекса, а буква «С» на клейме, видимо, указывает на производителя.

Научный руководитель полевого исследовательского отряда архитектор Юрий Гревцов рассказал:

- В районе Удачного памятники эпохи палеолита выявлены впервые за долгие годы исследований. Материальная культура представлена серией разнообразных каменных орудий — скреблами, ножами, отбойниками. Общая коллекция находок в настоящий момент насчитывает более 5000 предметов, которые в последующем будут переданы в государственную часть музейного фонда.

Нужно добавить, что археологические раскопки по своей инициативе заказала красноярская компания-застройщик, которая намерена спроектировать и возвести новый келейный корпус для Свято-Успенского мужского монастыря.