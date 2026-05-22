«Пришел в спорт благодаря сестре»: самый быстрый человек в России красноярец Константин Крылов рассказал о своем пути

Самый быстрый человек в России живет в Красноярске. Это 22-летний Константин Крылов. Летом 2025 года спринтер пробежал стометровку за 10,04 секунды и побил рекорд страны, который держался 39 лет. Предыдущее достижение – 10,10 секунды – принадлежало легкоатлету Николаю Юшманову. А вот от самого быстрого человека в мире – бегуна из Ямайки Усэйна Болта – Костя отстает менее чем на полсекунды.

По итогам 2025 года Константин стал «Лучшим спортсменом» в конкурсе «Спортивная гордость Красноярска». Вместе с ним награду «Лучший тренер-преподаватель» получил его наставник Сергей Пантелеев. 21 мая их и еще 34 спортсменов и тренеров отметили в администрации города.

- Хочу лично поблагодарить тренеров за то, что вы не только работаете над спортивными достижениями, но еще и воспитываете настоящих людей, которыми гордится наш город. Дорогие спортсмены, помните, что за каждой вашей победой стоят люди, которые вас любят и всегда будут за вас болеть. Нашим спортсменам возвращают право выступать за свою страну на международной арене под своим гимном и флагом, а это означает что впереди у нас много побед! – поздравила спортсменов заместитель главы города Красноярска – руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева.

У Сергея Пантелеева Костя занимается с 2019 года. А вообще пришел в спорт в шесть, благодаря старшей сестре.

- Дома мне было делать нечего, решили, что сестра будет брать с собой на тренировки, она занималась легкой атлетикой. Сейчас этим видом спорта в нашей семье занимаемся я и младший брат. Самое главное в моем деле – постоянство. Также важно анализировать свои действия, наблюдать, приводят ли они к положительным результатам, - рассказывает воспитанник красноярской спортивной школы олимпийского резерва «Спутник» Константин Крылов.

Шесть дней в неделю рекордсмен посвящает тренировкам по 4-5 часов. В таком режиме он живет с 16-ти лет. Времени на личные дела, говорит Константин Крылов, вполне хватает.

- Костя, планируете ли вы побить мировой рекорд?

- Как таковой цели нет. Я просто каждый день улучшают себя, думаю, этот результат придет сам.

На фото: красноярский рекордсмен Константин Крылов и его тренер Сергей Пантелеев

Можно ли разглядеть спринтерский дар в самом начале? Такой вопрос корреспондент «КП-Красноярск» задал тренеру рекордсмена Сергею Пантелееву, он тоже профессиональный спринтер.

- Костя тренировался как все. С точки зрения физических кондиций в то время из участников, которые приезжали на первенство России, он был где-то 50-70-й. Большую роль сыграло то, что нам удалось найти общий язык, ему стало интересно, решил посвятить больше времени. Сказать о том, что ребенок с детства предрасположен к спринту, невозможно. На это не влияют физические параметры, главное, чтобы человек был здоров, работал над собой, техникой. Спринт – это контролируемый взрыв. Спортсмен должен уметь очень быстро думать и, соответственно, действовать. Этим мы с Костей и занимались. Спортсмену нужно уметь концентрироваться, делать верные движения, - рассказывает тренер-преподаватель спортивной школы олимпийского резерва «Спутник» Сергей Пантелеев.

На сегодня в спортивных школах города занимаются более 13 тысяч человек. Из них 2 270 включены в списки кандидатов в спортивные сборные команды Красноярского края, около восьми тысяч имеют спортивные разряды и звания.