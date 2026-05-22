Собор на Стрелке в Красноярске пока не получил разрешение на строительство

Застройщик Богородице-Рождественского кафедрального собора на Стрелке в Красноярске пока не получил разрешения на начало работ от администрации города. Нужно решить ряд вопросов. Так Красноярская епархия должна согласовать проект на градостроительном совете. Епархия уже направила запрос в департамент градостроительства.
Есть вопросы по межеванию. Поскольку здание будет построено возле реки, в зоне потенциального подтопления, нужно предусмотреть систему его инженерной защиты. Нужно уточнить высоту здания, количество мест для будущей парковки, вопросы освещения.
В епархии сообщили, что в скором времени все замечания будут исправлены. Однако если произойдет сдвиг начала строительства, это может сказаться на сдаче объекта. По планам храм должны завершить в 2028 году.
