Крайне редко диагностируется: красноярские врачи успешно удалили редчайшую форму рака – опухоль Клацкина

Хирурги провели радикальную операцию и удалили раковую опухоль. Фото: ФСНКЦ ФМБА России

Еще одна победа Красноярских врачей над смертельным заболеванием – еще одна спасенная жизнь. Пациентка уже прошла реабилитацию и выписана домой.

А ведь несколько недель назад 41-летняя женщина поступила в хирургическое отделение ФСНКЦ ФМБА России в тяжелом неотложном состоянии. Все признаки указывали на механическую желтуху, было подозрение на опухоль желчных протоков. При таком случае происходит нарушение оттока желчи из пораженного отдела печени, она попадает в кровь. Это и спровоцировало ухудшение самочувствия женщины.

Было проведено детализированное обследование для уточнения диагноза. Это важно для протокола лечения. И выяснилось, что у пациентки опухоль Клацкина. Это редчайшая форма онкологии желчных протоков, встречается у одного – трех человек на сто тысяч. В год. Диагностируется очень сложно, потому что симптомы схожи с другими заболеваниями печени, поджелудочной железы, желчных протоков.

Опухоль Клацкина коварна, как и целом онкология. На начальных стадиях пациент не чувствует ее рост, симптомов нет. И проявляется, когда наступает осложнение, в этот раз – в виде желтухи.

Получив результаты обследования и оценив все риски, специалисты приняли решение провести радикальную операцию, очень сложную. Ее можно сделать только в медучреждениях экспертного уровня, с привлечением высококвалифицированных специалистов.

Руслан Хлобыстин, врач-хирург-онколог ФСНКЦ ФМБА России, рассказал, что операция была выполнена исключительно открытым способом. Была задача локализовать опухоль с точностью до миллиметра.

- Мы удалили опухоль, пораженные протоки и значительный объем печени, выполнили сложную реконструкцию желчевыводящих протоков для максимального сохранения качества жизни пациента. Помимо того, что эти опухоли встречаются достаточно редко, они еще редко встречаются в том состоянии и распространении, когда мы можем выполнить радикальную операцию. В этом и есть уникальность случая, - рассказал доктор Хлобыстин.

Как уже сказано, пациентка идет на поправку. Теперь она будет лечиться амбулаторно под наблюдением хирурга.