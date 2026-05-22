Под Красноярском пять гектар земли у Есауловской петли возвращены государству

Под Красноярском пять гектар земли у живописной Есауловской петли возвращены государству. Суд удовлетворил иск прокуратуры. В ведомстве рассказали суть вопроса.

Десять лет назад Бархатовский сельсовет передал спорный участок в аренду предпринимателю. Тот сначала оформил право собственности на якобы расположенную там трансформаторную подстанцию.

Обращает на себя внимание тот факт, что площадь этой подстанции составляет всего 25 квадратных метров, зачем тогда пять гектар? Словно это какой-то супер-стратегический объект с огранной зоной по периметру.

Затем предприниматель выкупил весь участок по бросовой цене, всего за 15 % от кадастровой стоимости, ссылаясь на имеющуюся там собственность. Однако когда прокуратура нагрянула туда с проверкой, никакой подстанции там в помине не было. Более того, сам участок пересекал береговую полосу реки – а это по закону федеральная собственность и никакой сельсовет не имеет право ею распоряжаться.

Кстати, предприниматель пытался обжаловать решение суда первой инстанции, но ничего из этого не вышло. Потому что законы нужно знать! Более того, на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество» и назначили наказание в виде трех лет условно и ограничение на три года.