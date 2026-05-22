Пьяный житель села Ермаковского пытался убежать от сотрудников ДПС. Фото: МВД

На юге Красноярского края полиция применила оружие в погоне за лихачом. В ночное время, патрулируя участок федеральной трассы Р-257 «Енисей», на 499-м километре экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль ВАЗ-2111, который «художественно» вилял по дороге.

Водителю дали сигнал остановиться. Однако тот, напротив, прибавил газу и пытался скрыться. То ли почувствовал в себе уверенность и силу, то ли из чувства страха. Началась погоня, нарушитель неоднократно выезжал на встречную полосу. Хоть и была ночь, но появись кто на дороге, могло бы случиться непоправимое – лихач создавал реальную угрозу.

На юге Красняорского края лихача зхадержали со стрельбой. Видео_МВД

Тогда и было принято решение применить табельное оружие. Как положено – первый предупредительный выстрел в воздух. Не воздействовало. Тогда несколько прицельных выстрелов по колесам.

После этого гонщик свернул на проселочную дорогу, остановился, выскочил из салона и сиганул в темный лес. Однако его быстро догнали. Как оказалось, 41-летний житель села Ермаковского был пьян. Уже сидя в салоне служебной машины, он начал качать права, пытался убедить полицейских, что он ехал в машине пассажиром. Хотя всем было ясно, что никого другого в легковушке не было!

От медицинского освидетельствования гонщик подшофе отказался категорически. Его доставили в отдел, составили протоколы, а продукт отечественного автопрома изъяли и поместили на специализированную площадку.