Афиша мероприятий в Красноярске с 30 мая по 3 июня 2026 года: фестиваль театров кукол, концерты, спектакли, куда сходить

Конец мая и начало июня в краевом центре ознаменуется рядом интересных мероприятий. Среди них: спектакли, концерты. Но самым масштабным станет Фестиваль-конкурс театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA».

С 30 мая по 3 июня Красноярск уже в четвертый раз станет площадкой фестиваля, заинтересующего всех поклонников театра кукол.

Фестиваль еще молод, но уже стал знаковым событием в культурной жизни региона. Для зрителей это шанс увидеть лучшие постановки театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока, а для профессионалов - площадка для смелых экспериментов и живого обмена опытом. В этом году для участия в фестивале было подано около 50 заявок от 35 театров, но только восемь спектаклей вошли в его афишу. Это разножанровые постановки от сказки-мечты и античного квеста до экзистенциального триллера и трагикомичного балагана от творческих коллективов из Омска, Владивостока, Екатеринбурга, Кемерова, Хабаровска, Сургута, Кургана и Челябинска.

Программа фестиваля:

Открытие фестиваля «Дыхание Сибири» 6+

Магическое погружение в мир стихий.

Музейный центр «Площадь Мира», пл. Мира, 1

30 мая, 12:00

Необходима регистрация. Подробности на сайте teatrkukol24.ru

Кроткая 16+

Спектакль по фантастическому рассказу Ф. Достоевского.

Красноярский театр кукол, пр. Мира, 104

30 мая, 16:00

Свободных мест нет, но можно оставить заявку.

Сон смешного человека 12+

Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин».

Красноярский музыкальный театр, малая сцена, пр. Мира, 129

30 мая, 16:00 и 19:00

Свободных мест нет, но можно оставить заявку.

Искусство китайских кукольников 6+

Сюжеты спектаклей черпаются из богатого фольклора, истории и литературы Китая (Китай)

Сибирский государственный институт искусств им. Дмитрия Хворостовского, ул. Ленина, 22

31 мая, 14:00 и 18:00

Билеты 1200 руб.

Белый кит16+

Охота на Белого кита начинается! (Приморский краевой театр кукол)

Красноярский музыкальный театр, малая сцена, пр. Мира, 129

31 мая, 16:00 и 19:00

Свободных мест нет, но можно оставить заявку.

Лекция «Театр кукол. Маршрут перестроен»12+

Лекция в рамках образовательной программы «Театр кукол: хранители вечности и искатели новых форм». Что происходит, когда театр кукол выходит за привычные рамки? Когда меняется само поле, в котором работает кукла? Поговорим о том, в каких неожиданных местах может встретиться кукла.

Галерея сибирского искусства «В центре Мира», пр. Мира, 96

1 июня, 10:00

Вход по предварительной регистрации. Подробности на сайте teatrkukol24.ru

Мастер-класс «От замысла к воплощению, от эскиза к кукле»12+

Мастер-класс в рамках образовательной программы «Театр кукол: хранители вечности и искатели новых форм». Разбор типичных проблем на пути от технического задания до сцены - на основе личного опыта.

Красноярский театр кукол, пр. Мира, 104

1 июня, 10:00

Вход по предварительной регистрации. Подробности на сайте teatrkukol24.ru

Зойкина квартира16+

Сюжет спектакля переносит зрителей в Москву середины 1920х годов (Екатеринбургский театр кукол).

Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина на большой сцене, пр. Мира, 73

1 июня, 15:00 и 19:00

2 июня, 19:00

Билеты от 1600 руб.

Елка у Ивановых18+

Будет елка у Ивановых? Будет. Или в доме Пузыревых. А если не будет? Если произойдет преступление? Значит, будет наказание. Или не будет?(Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара).

Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина на большой сцене, пр. Мира, 73

1 июня, 16:30 и 20:00

Билеты от 1000 руб.

Диалог «Жизнь спектакля в театре кукол» 12+

Дискуссия в рамках образовательной программы «Театр кукол: хранители вечности и искатели новых форм».Главный режиссер Челябинского театра кукол Александр Борок и театральный критик Владимир Спешков вместе со зрителями и участниками фестиваля обсудят, почему одни спектакли десятилетиями собирают полные залы, а другие так быстро исчезают из репертуара.

Красноярский театр кукол, пр. Мира, 104

2 июня, 10:00

Вход по предварительной регистрации.Подробности на сайте teatrkukol24.ru

Презентация книги Б.П. Голдовского «Театр кукол в России XV-XXI вв.» 12+

Энциклопедическое издание, собранное, составленное и написанное человеком, чье имя в современном кукольном театральном искусстве безупречно и вызывает большое уважение среди профессионалов.

Галерея сибирского искусства «В центре Мира», пр. Мира, 96

2 июня, 11:10

Вход по предварительной регистрации. Подробности на сайте teatrkukol24.ru

Карлсон, который живет на крыше6+

В каждом ребенке живет мечта о приключениях. Каждый в глубине души мечтает иметь пропеллер за спиной и жить в уютном домике на крыше, питаясь только вареньем и плюшками.(Хабаровский краевой театр кукол).

Красноярский театр кукол, пр. Мира, 104

2 июня, 16:30 и 19:00

Свободных мест нет, но можно оставить заявку.

Игра в Геракла12+

«Игра в Геракла» – это 12 шагов к успеху, или сражения с самим собой. Сможет ли обычный парень Дима быть равным герою Древней Греции и пройти его путь? (Театр актера и куклы «Петрушка», Сургут)

Красноярский музыкальный театр, малая сцена, пр. Мира, 129

2 июня, 16:00 и 19:00

Билеты1200 руб.

МоринХуур12+

Главный герой Намжил был искусным певцом и покорил сердце принцессы Алтай. Когда его призвали на военную службу далеко-далеко от дома, то возлюбленная Алтай подарила ему коня по имени Жононхар с волшебными крыльями, чтобы любимый мог быстро прилететь к ней, где бы он ни был. (Монгольский государственный театр кукол)

Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, ул. Перенсона, 2

2 июня, 20:00

Билеты от 700 руб.

Пиковая дама12+

Зимний Петербург. Ночь. Молодой инженер Германн бредет по улицам города. Бедная воспитанница Лиза сидит в спальне за пяльцами. Старая Графиня, покачиваясь в кресле, что-то бормочет рядом с ней. Все вокруг них будто замерло в предчувствии неизбежного… (Курганский театр кукол)

Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова, пр. Металлургов, 22

3 июня, 11:00 и 15:00

Билеты 400 руб.

Закрытие фестиваля6+

Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова, пр. Металлургов, 22

3 июня, 19:00

Необходима регистрация. Подробности на сайте teatrkukol24.ru

Среда, 27 мая

Гриша не свидетель12+

Грише скоро 14, но праздник как-то не клеится. Умерла бабушка, мама уехала, в школе он невидимка. В какой-то момент Гриша понимает: быть свидетелем больше не вариант, пора действовать.

Театр юного зрителя, ул. Академика Вавилова, 25

13:00

Билеты 1100 руб.

Интерактивная познавательная выставка 0+

Грише скоро 14, но праздник как-то не клеится. Умерла бабушка, мама уехала, в школе он невидимка. В какой-то момент Гриша понимает: быть свидетелем больше не вариант, пора действовать.

Театр юного зрителя, ул. Академика Вавилова, 25

Ежедневно, без выходных 10:00–22:00

Билеты 590 руб.

Четверг, 28 мая

Кофейная встреча18+

Душевный разговор о кофе и его пути - от дерева в Колумбии до зернышка в кофемолке.

Кофейня «Индустрия», ул. Ады Лебедевой, 93в

19:00

Билеты 700 руб.

ElviraT16+

RockJazz Café, ул. Сурикова, 12/3

19:00

Билеты от 1600 руб.

Альтернативная комедия 18+

Театральная атмосфера на стендап-сцене.

Хэдлайнер,ул. Молокова, 56

22:00

Билеты от 400 руб.

Пятница, 29 мая

Музыка из видеоигр. Красноярский филармонический русский оркестр им. Бардина12+

Филармония, пр. Мира, 2б

19:00

Билеты от 700 руб.

Аура Шоу. Легенды MTV12+

Концерт симфонического оркестра при свечах.

Институт искусств им. Дмитрия Хворостовского, ул. Ленина, 22

19:00

Билеты от 2150 руб.

Галерея творчества6+

Концерт классической музыки.

Городской дворец культуры, пр. Свободный, 48

19:00

Билеты 500 руб.

Ху а ю?18+

Моноспектакль, построенный на семи монологах семи героев. В финале каждого монолога герой задакт зрителю провокационный, триггерный вопрос, от которого уже невозможно уйти, - и именно он превращает сцену в зеркало.

ДК Комбайностроителей, ул. Бограда, 134

19:00

Билеты от 1500 руб.

Александр Юшков и блюзовый оркестр18+

KitchenLab, ул. КарлаМаркса, 75а

20:30

Билеты 900 руб.

Суббота, 30 мая

Картонный театр: Красная Шапочка0+

В картонном театре все декорации и реквизит - из прочного перерабатываемого картона. Никакого пластика, острых углов или тяжелых конструкций. Дети не просто смотрят спектакль - они трогают, играют и фантазируют.

Театр юного зрителя, ул. Академика Вавилова, 25

15:00

Билеты 900 руб.

Лига. Финал18+

Лига - это командный юмористический проект Красноярска с живыми реакциями, острыми темами и минимальной цензурой.

ДК Комбайностроителей, ул. Бограда, 134

19:00

Билеты от 1000 руб.

Ани Лорак12+

Арена.Север, ул. 9 Мая, 74

19:00

Билеты от 2800 руб.

Воскресенье, 31 мая

Ермак 12+

В основе сюжета - процесс создания Василием Суриковым картины «Покорение Сибири Ермаком», отразившей подлинные факты русской истории.

Театр оперы и балета, ул. Перенсона, 2

18:00

Билеты от 500 руб.

Drummatix16+

Circus Concert Hall, ул. Высотная, 35а/1

20:00

Билеты от 2500 руб.

Тройной стендап 18+

YushinBrothers, ул. КарлаМаркса, 102в

20:00

Билеты от 400 руб.

Понедельник, 1 июня

В поисках приключений6+

Филармония, пр. Мира, 2б

10:00

Билеты от 500 руб.

Вторник, 2 июня

Александр Райн. Я планировал иначе6+

Увлекательное путешествие в мир юмористической прозы в компании с писателем Александром Райном и актером Владимиром Лесных.

Дом кино, пр. Мира, 88

19:00

Билеты от 1000 руб.

Северные птицы 12+

Моноспектакль о жизни и смерти, страсти и нежности.

Драматический театр им. А.С. Пушкина, пр. Мира, 71-73

19:00

Билеты1000 руб.