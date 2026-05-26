Афиша мероприятий в Красноярске с 30 мая по 3 июня 2026 года: фестиваль театров кукол, концерты, спектакли, куда сходить

Конец мая и начало июня в краевом центре ознаменуется рядом интересных мероприятий. Среди них: спектакли, концерты. Но самым масштабным станет Фестиваль-конкурс театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA».
С 30 мая по 3 июня Красноярск уже в четвертый раз станет площадкой фестиваля, заинтересующего всех поклонников театра кукол.
Фестиваль еще молод, но уже стал знаковым событием в культурной жизни региона. Для зрителей это шанс увидеть лучшие постановки театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока, а для профессионалов - площадка для смелых экспериментов и живого обмена опытом. В этом году для участия в фестивале было подано около 50 заявок от 35 театров, но только восемь спектаклей вошли в его афишу. Это разножанровые постановки от сказки-мечты и античного квеста до экзистенциального триллера и трагикомичного балагана от творческих коллективов из Омска, Владивостока, Екатеринбурга, Кемерова, Хабаровска, Сургута, Кургана и Челябинска.
Программа фестиваля:
Открытие фестиваля «Дыхание Сибири» 6+
Магическое погружение в мир стихий.
Музейный центр «Площадь Мира», пл. Мира, 1
30 мая, 12:00
Необходима регистрация. Подробности на сайте teatrkukol24.ru
Кроткая 16+
Спектакль по фантастическому рассказу Ф. Достоевского.
Красноярский театр кукол, пр. Мира, 104
30 мая, 16:00
Свободных мест нет, но можно оставить заявку.
Сон смешного человека 12+
Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин».
Красноярский музыкальный театр, малая сцена, пр. Мира, 129
30 мая, 16:00 и 19:00
Свободных мест нет, но можно оставить заявку.
Искусство китайских кукольников 6+
Сюжеты спектаклей черпаются из богатого фольклора, истории и литературы Китая (Китай)
Сибирский государственный институт искусств им. Дмитрия Хворостовского, ул. Ленина, 22
31 мая, 14:00 и 18:00
Билеты 1200 руб.
Белый кит16+
Охота на Белого кита начинается! (Приморский краевой театр кукол)
Красноярский музыкальный театр, малая сцена, пр. Мира, 129
31 мая, 16:00 и 19:00
Свободных мест нет, но можно оставить заявку.
Лекция «Театр кукол. Маршрут перестроен»12+
Лекция в рамках образовательной программы «Театр кукол: хранители вечности и искатели новых форм». Что происходит, когда театр кукол выходит за привычные рамки? Когда меняется само поле, в котором работает кукла? Поговорим о том, в каких неожиданных местах может встретиться кукла.
Галерея сибирского искусства «В центре Мира», пр. Мира, 96
1 июня, 10:00
Вход по предварительной регистрации. Подробности на сайте teatrkukol24.ru
Мастер-класс «От замысла к воплощению, от эскиза к кукле»12+
Мастер-класс в рамках образовательной программы «Театр кукол: хранители вечности и искатели новых форм». Разбор типичных проблем на пути от технического задания до сцены - на основе личного опыта.
Красноярский театр кукол, пр. Мира, 104
1 июня, 10:00
Вход по предварительной регистрации. Подробности на сайте teatrkukol24.ru
Зойкина квартира16+
Сюжет спектакля переносит зрителей в Москву середины 1920х годов (Екатеринбургский театр кукол).
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина на большой сцене, пр. Мира, 73
1 июня, 15:00 и 19:00
2 июня, 19:00
Билеты от 1600 руб.
Елка у Ивановых18+
Будет елка у Ивановых? Будет. Или в доме Пузыревых. А если не будет? Если произойдет преступление? Значит, будет наказание. Или не будет?(Театр кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара).
Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина на большой сцене, пр. Мира, 73
1 июня, 16:30 и 20:00
Билеты от 1000 руб.
Диалог «Жизнь спектакля в театре кукол» 12+
Дискуссия в рамках образовательной программы «Театр кукол: хранители вечности и искатели новых форм».Главный режиссер Челябинского театра кукол Александр Борок и театральный критик Владимир Спешков вместе со зрителями и участниками фестиваля обсудят, почему одни спектакли десятилетиями собирают полные залы, а другие так быстро исчезают из репертуара.
Красноярский театр кукол, пр. Мира, 104
2 июня, 10:00
Вход по предварительной регистрации.Подробности на сайте teatrkukol24.ru
Презентация книги Б.П. Голдовского «Театр кукол в России XV-XXI вв.» 12+
Энциклопедическое издание, собранное, составленное и написанное человеком, чье имя в современном кукольном театральном искусстве безупречно и вызывает большое уважение среди профессионалов.
Галерея сибирского искусства «В центре Мира», пр. Мира, 96
2 июня, 11:10
Вход по предварительной регистрации. Подробности на сайте teatrkukol24.ru
Карлсон, который живет на крыше6+
В каждом ребенке живет мечта о приключениях. Каждый в глубине души мечтает иметь пропеллер за спиной и жить в уютном домике на крыше, питаясь только вареньем и плюшками.(Хабаровский краевой театр кукол).
Красноярский театр кукол, пр. Мира, 104
2 июня, 16:30 и 19:00
Свободных мест нет, но можно оставить заявку.
Игра в Геракла12+
«Игра в Геракла» – это 12 шагов к успеху, или сражения с самим собой. Сможет ли обычный парень Дима быть равным герою Древней Греции и пройти его путь? (Театр актера и куклы «Петрушка», Сургут)
Красноярский музыкальный театр, малая сцена, пр. Мира, 129
2 июня, 16:00 и 19:00
Билеты1200 руб.
МоринХуур12+
Главный герой Намжил был искусным певцом и покорил сердце принцессы Алтай. Когда его призвали на военную службу далеко-далеко от дома, то возлюбленная Алтай подарила ему коня по имени Жононхар с волшебными крыльями, чтобы любимый мог быстро прилететь к ней, где бы он ни был. (Монгольский государственный театр кукол)
Театр оперы и балета им. Д.А. Хворостовского, ул. Перенсона, 2
2 июня, 20:00
Билеты от 700 руб.
Пиковая дама12+
Зимний Петербург. Ночь. Молодой инженер Германн бредет по улицам города. Бедная воспитанница Лиза сидит в спальне за пяльцами. Старая Графиня, покачиваясь в кресле, что-то бормочет рядом с ней. Все вокруг них будто замерло в предчувствии неизбежного… (Курганский театр кукол)
Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова, пр. Металлургов, 22
3 июня, 11:00 и 15:00
Билеты 400 руб.
Закрытие фестиваля6+
Дворец Труда и Согласия им. А.Н. Кузнецова, пр. Металлургов, 22
3 июня, 19:00
Необходима регистрация. Подробности на сайте teatrkukol24.ru
Среда, 27 мая
Гриша не свидетель12+
Грише скоро 14, но праздник как-то не клеится. Умерла бабушка, мама уехала, в школе он невидимка. В какой-то момент Гриша понимает: быть свидетелем больше не вариант, пора действовать.
Театр юного зрителя, ул. Академика Вавилова, 25
13:00
Билеты 1100 руб.
Интерактивная познавательная выставка 0+
Интерактивная познавательная выставка 0+
Театр юного зрителя, ул. Академика Вавилова, 25
Ежедневно, без выходных 10:00–22:00
Билеты 590 руб.
Четверг, 28 мая
Кофейная встреча18+
Душевный разговор о кофе и его пути - от дерева в Колумбии до зернышка в кофемолке.
Кофейня «Индустрия», ул. Ады Лебедевой, 93в
19:00
Билеты 700 руб.
ElviraT16+
RockJazz Café, ул. Сурикова, 12/3
19:00
Билеты от 1600 руб.
Альтернативная комедия 18+
Театральная атмосфера на стендап-сцене.
Хэдлайнер,ул. Молокова, 56
22:00
Билеты от 400 руб.
Пятница, 29 мая
Музыка из видеоигр. Красноярский филармонический русский оркестр им. Бардина12+
Филармония, пр. Мира, 2б
19:00
Билеты от 700 руб.
Аура Шоу. Легенды MTV12+
Концерт симфонического оркестра при свечах.
Институт искусств им. Дмитрия Хворостовского, ул. Ленина, 22
19:00
Билеты от 2150 руб.
Галерея творчества6+
Концерт классической музыки.
Городской дворец культуры, пр. Свободный, 48
19:00
Билеты 500 руб.
Ху а ю?18+
Моноспектакль, построенный на семи монологах семи героев. В финале каждого монолога герой задакт зрителю провокационный, триггерный вопрос, от которого уже невозможно уйти, - и именно он превращает сцену в зеркало.
ДК Комбайностроителей, ул. Бограда, 134
19:00
Билеты от 1500 руб.
Александр Юшков и блюзовый оркестр18+
KitchenLab, ул. КарлаМаркса, 75а
20:30
Билеты 900 руб.
Суббота, 30 мая
Картонный театр: Красная Шапочка0+
В картонном театре все декорации и реквизит - из прочного перерабатываемого картона. Никакого пластика, острых углов или тяжелых конструкций. Дети не просто смотрят спектакль - они трогают, играют и фантазируют.
Театр юного зрителя, ул. Академика Вавилова, 25
15:00
Билеты 900 руб.
Лига. Финал18+
Лига - это командный юмористический проект Красноярска с живыми реакциями, острыми темами и минимальной цензурой.
ДК Комбайностроителей, ул. Бограда, 134
19:00
Билеты от 1000 руб.
Ани Лорак12+
Арена.Север, ул. 9 Мая, 74
19:00
Билеты от 2800 руб.
Воскресенье, 31 мая
Ермак 12+
В основе сюжета - процесс создания Василием Суриковым картины «Покорение Сибири Ермаком», отразившей подлинные факты русской истории.
Театр оперы и балета, ул. Перенсона, 2
18:00
Билеты от 500 руб.
Drummatix16+
Circus Concert Hall, ул. Высотная, 35а/1
20:00
Билеты от 2500 руб.
Тройной стендап 18+
YushinBrothers, ул. КарлаМаркса, 102в
20:00
Билеты от 400 руб.
Понедельник, 1 июня
В поисках приключений6+
Филармония, пр. Мира, 2б
10:00
Билеты от 500 руб.
Вторник, 2 июня
Александр Райн. Я планировал иначе6+
Увлекательное путешествие в мир юмористической прозы в компании с писателем Александром Райном и актером Владимиром Лесных.
Дом кино, пр. Мира, 88
19:00
Билеты от 1000 руб.
Северные птицы 12+
Моноспектакль о жизни и смерти, страсти и нежности.
Драматический театр им. А.С. Пушкина, пр. Мира, 71-73
19:00
Билеты1000 руб.