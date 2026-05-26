Карьера в недрах: как построить свое будущее в добывающей отрасли

Совмещение учебы и работы, пусть и на начальных позициях, позволяет студентам не только получить представление о реальных рабочих процессах, но и приобрести специфические навыки, которые редко преподаются в аудиториях. Стажировки, проектная работа, волонтерство – все эти формы активности становятся мощным трамплином, открывающим двери в мир профессиональных возможностей. Более того, раннее взаимодействие с профессиональной средой способствует формированию деловых связей и пониманию корпоративной культуры.

Площадка для общения

В Красноярске на базе Сибирского федерального университета прошел XIX Международный горно-геологический форум «Мингео Сибирь 2026». Участниками события стали представители Роснедр, академических институтов, горнодобывающих компаний, а также преподаватели и студенты вузов.

- Мы собрались на форуме, чтобы решить острые вопросы, выработать стратегию на дальнейшее развитие отрасли недропользования. Геология имеет крайне важное значение для нашей страны, тем более в Сибири. А насколько сильна Сибирь, настолько сильна и Россия. Поэтому все в наших руках. Наша обязанность — сделать эту отрасль лучше, эффективнее и, соответственно, Российскую Федерацию сильнее, - отметил на открытии форума начальник Департамента по недропользованию Центрально-Сибирского округа Артем Юкляевских.

На панельной дискуссии «От школьной скамьи до профессионала, специалиста или ученого» руководители ведущих вузов, представители власти и бизнеса детально обсудили комплексную систему поддержки молодых специалистов и бесшовный переход выпускников в реальный сектор экономики. Эксперты затронули тему развития геологического образования в учебных заведениях страны, вопросы преодоления кадрового дефицита и повышения качества подготовки инженеров по направлениям «Горное дело» и «Прикладная геология».

У самих же студентов на площадке форума была уникальная возможность – напрямую пообщаться с представителями горнодобывающих компаний, задать волнующие вопросы и получить ответы из первых уст.

Экскурсия на один из самых больших карьеров России

Матвей Черных – студент СФУ, в будущем планирует стать проектировщиком-инженером. На стенде компании «Полюс» ему удалось виртуально прогуляться по Олимпиаднинскому месторождению – одному из крупнейших золоторудных месторождений страны.

- Я гулял в виртуальной реальности по карьерам, по золотоизвлекательной фабрике, по сервисному центру, по столовой в вахтовом поселке… Это очень прикольный опыт – посмотрел интересные места. Современные технологии позволяют окунуться в реальность, буквально не выходя из дома. Конечно, настоящего опыта это не заменит, но дает общее представление о том, как устроена работа на карьере, - делится впечатлениями Матвей.

- С чем будет связана ваша будущая профессиональная деятельность?

- Я хочу стать проектировщиком-инженером. Что проектировать? Да что угодно! Здания – жилые, производственные. Думаю, что такие умения пригодятся в любой компании, в том числе и в добывающей отрасли.

- Сейчас студенты чуть ли не с первого курса начинают вливаться в профдеятельность, чтобы как можно раньше начать получать практический опыт. Вы уже предпринимаете какие-то шаги для этого?

- Конечно! Например, ищу способы этим летом поработать по специальности. Прорабатываю варианты, уже беседовал с некоторыми людьми на эту тему. Думаю, пока поработать из дома, с информационными моделями, почертить что-нибудь… Мне нравится, что есть вот такие мероприятия, куда можно прийти, узнать о работе в какой-либо компании, пообщаться с сотрудниками, заполнить резюме, оставить свои контакты. Надо использовать любую возможность!

Геология – вполне женское дело

Анастасия, Софья и Ульяна проверяют свои знания об отрасли и с интересом отвечают на вопросы: «Как отличить настоящую монетку из золота от фальшивой из свинца?», «Как называется золото в виде тонких листов, которые используются в декоративных целях или даже в кулинарии?», «Что из перечисленного является благородным металлом – золото, серебро, платина, медь?», «Какая глубина у самого глубокого карьера России «Восточный» - 880 метров, 950 метров или 2000 метров?»…

- Мы учимся в Сибирском федеральном университете, в Институте цветных металлов по специальности «Прикладная геология», - рассказывают девушки. – На форуме «Мингео Сибирь 2026» в качестве волонтеров помогаем гостям сориентироваться на площадке. И вот решили побольше узнать о возможностях работы в золотодобывающей компании.

- На все вопросы ответили?

- Да, это было несложно! Нам нравится учиться, узнавать новое.

- Ваша будущая специальность связана с геологией. Как и почему выбрали такое направление? Есть такой стереотип, что геолог – это бородатый мужчина, с рюкзаком, молотком, живет на природе в палатке… Не пугают такие сложности в перспективе?

- Нет, сейчас все изменилось, - смеются девчонки. – Конечно, романтика профессии никуда не делась, но все стало более современным и технологичным. Геолог может работать и в полях, и в лаборатории, и в современном офисе.

- А кто из вас как пришел к геологии, почему выбрали именно такое направление?

- Кто-то приходит в эту отрасль по интересам, целенаправленно. Я, можно сказать, по родству. У меня папа – геолог, - признается Настя. – И, кстати, он мне всегда говорил, что в геологии очень много именно «геологинь». Это вполне себе женская профессия! Это здорово и интересно.

- А вот я попала случайно, - рассказывает Софья. – Пошла учиться за компанию по направлению «Финансы», а в итоге учусь на геолога. И нисколько не жалею – это действительно мое!

- Я еще в детстве узнала, что есть такая профессия – искать драгоценные камни, минералы… Подала документы и вот теперь здесь учусь, - вступает в разговор Ульяна.

- Что вам нравится в профессии, что изучаете?

- Профессия обширная, требующая много знаний и усилий, поэтому многое зависит от человека и его мотивации. Можно работать и в полях, и за компьютером - моделировать, обрабатывать документацию, подсчитывать. Изучаем много дисциплин – кристаллография, минералогия, петрография, литология и многие другие базовые предметы. Очень нравится! Привлекает и формат будущей работы, и заработная плата. В этом году у нас первая производственная практика, будем работать и получать зарплату.

Мечты сбываются

Марина, студентка СФУ, учится в Институте нефти и газа по направлению «Нефтегазовое дело», специальность «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти и газа». Девушка не понаслышке знает, что значит работать в добывающей отрасли:

- Я знакома и с работой в отрасли, и немного с компанией «Полюс». Там работает мой дядя, занимается производством металла. Он много рассказывает о своей работе. И я еще в 10 классе мечтала поступить в Институт нефти и газа, горела этой идеей. Меня не пугают трудности, вахтовый метод работы… Сейчас я не только учусь, но и активно готовлюсь к будущей профессиональной карьере. Надеюсь, что в конце второго курса смогу поехать на вахту. Так что мечты сбываются, если не просто мечтать, а прикладывать к их реализации все усилия!

Старт профессиональной карьеры

- Такие площадки дают возможность студентам познакомиться с возможностями, которые им предлагают предприятия добывающей отрасли, - считает Виктория Лях, специалист по взаимодействию с учебными заведениями компании «Полюс». – Например, здесь можно получить консультацию по актуальным вакансиям геологического и горного направлений, вопросам трудоустройства в конкретную компанию, по условиям работы, требованиям к кандидатам. Приятно видеть, что современные студенты очень мотивированы – подходят, интересуются, спрашивают о программах практик и стажировок. Ребята с профильных специальностей уже много знают о нашей компании и уже задают конкретные, адресные вопросы. Конечно, можно воспользоваться информацией, которая размещена на сайте в специальном разделе для студентов и даже для школьников. Но формат живого общения ничто не заменит. Многие из ребят на виртуальной экскурсии смогли побывать на крупнейшем месторождении и увидеть своими глазами, как устроены производственные площадки и вахтовый поселок. Мы показываем и рассказываем будущим специалистам, что человек, приезжая на вахту, не оказывается оторванным от реальной жизни. Там максимально созданы условия для комфортного нахождения – и для работы, и для жизни.

