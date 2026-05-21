Фото: прокуратура Красноярского края

21 мая в Красноярске поставлена точка в громком деле о том, как высокопоставленный сотрудник ГИБДД превратил выдачу госномеров в свой частный бизнес. Экс-начальника отдела оперативного управления и подготовки информации краевого управления ГИБДД приговорили к реальному сроку за серию взяток.

Он торговал «красивыми номерами». Ценой за это для теперь уже бывшего полицейского стали четыре года колонии строгого режима и конфискация суммы взятки, почти миллиона рублей.

Подробностями этой истории поделились в СК по Красноярскому краю и Хакасии, а также в прокуратуре региона.

Схема

В 2024 году в Красноярске в одном из кабинетов ГИБДД возникла идея: превратить государственную услугу, обычную процедуру выдачи регистрационных знаков, в маленький частный бизнес. Есть люди, которым позарез нужен «красивый» номер. Значит, им можно «помочь» за деньги.

В итоге одни обеспечивали доступ к заветным комбинациям цифр, другие готовили документы, третьи искали клиентов, готовых раскошелиться за выделение именно им красивого сочетания символов.

Фото: прокуратура Красноярского края

Миллион на ровном месте

Следствие установило, что с февраля по октябрь 2024 года бывший начальник, действуя в составе организованной группы, через посредника получил от жителя Красноярска взятку в 350 тысяч рублей. Плата пошла за однозначно незаконные действия: обеспечение присвоения конкретного государственного регистрационного номера.

Но этим дело не ограничилось. В тот же период фигурант вместе с техническим директором коммерческой организации «обрадовал» двух индивидуальных предпринимателей выдачей «красивых» номеров. За это они отдали 575 тысяч и еще 20 тысяч рублей.

Фото: прокуратура Красноярского края

Так только за несколько месяцев участники схемы получили почти миллион рублей, «монетизируя» свои должности.

Суд признал начальника отдела ГИБДД виновным получение крупной взятки и назначил ему реальный срок: 4 года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, в доход государства конфискована вся сумма взятки – 945 тысяч рублей.

Ранее упомянутого выше технического директора коммерческой организации, еще одного участника этой истории, приговорили к 3 годам колонии строгого режима.

А уголовные дела в отношении бывшего начальника ГИБДД и взяткодателей все еще рассматриваются в суде.

В Красноярске осудили за взятки высокопоставленного сотрудника ГИБДД. Видео: прокуратура Красноярского края

Читайте также:

В Красноярске осудили двух инспекторов ГАИ за взятки за фальшивые техосмотры

«Помог знакомым получить права и избежать штрафа за тонировку»: экс-начальника ГАИ по Красноярскому краю подозревают в превышении полномочий

Брал деньгами и автомобилями: в Красноярском крае начальника районного ГИБДД поймали на взятке в шесть миллионов рублей