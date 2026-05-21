«Не принял никаких мер к защите»: в Красноярском крае осудили экс-тренера лагеря, в котором подростки надругались над мальчиком

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

21 мая Сухобузимский районный суд вынес приговор экс-тренеру летнего оздоровительного лагеря «Сосновый бор», в котором подростки надругались над 10-летним мальчиком. По версии Следственного комитета Красноярского края, мужчина вовремя не отреагировал на жалобы ребенка — из-за этого насилие в учреждении произошло повторно.

Напомним, что 25 июня 2025 года четверо школьников совершили в отношении ребенка «иные действия сексуального характера». Об издевательствах малыш рассказал сотруднику учреждения, однако последний никаких мер к защите пострадавшего не принял. Уже через пару дней кошмар повторился.

Известно, что подростки занимались тайским боксом. После инцидента в мэрии сообщили, контракт с воспитателем расторгнут, а семье пострадавшего предложили психологическую помощь.

Следователи завели и расследовали уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью».

Суд приговорил мужчину к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

