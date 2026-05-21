Фото: мэрия Красноярска

Красноярск уже готовится отпраздновать свое 398-летие: в 2026 году торжественные мероприятия пройдут с 11 по 14 июня. Жителей и гостей города ждут концерты, фестивали, конкурсы и многое другое.

В мэрии сообщили, что темой празднования станет «Красноярск: город дружбы», в основе которой — сохранение культурного многообразия и традиций.

Рассказываем, как отметят День города в 2026 году.

День города в Красноярске в 2026 году. 11 июня: открытия летнего сезона Трудовых отрядов, концерт

Первый день празднования начнется с церемонии открытия летнего сезона Трудовых отрядов. В 12:00 на площади перед зданием мэрии торжественно поднимут флаг Красноярска, а после пройдет собрание в честь присвоения звания «Почетный гражданин города Красноярска».

В 15:00 на Центральной набережной сводный хор из 300 учащихся детских школ искусств исполнит гимн России и песни из кинофильмов.

12 июня: День России, игры, патриотический фестиваль

12 июня наш город вместе со всей страной отметит День России. На Центральной набережной с 16:00 до 22:00 пройдет День русской культуры. Гостей ждут народные и традиционные игры, мастер-классы, конкурсы и другое. Также здесь выступит ансамбль народной песни «Красный Яр».

На острове Татышев в 11:00 начнется патриотический фестиваль «Служу России!». С 15:00 можно будет познакомиться с творчеством хореографических, вокальных, фольклорных и инструментальных коллективов на Всесибирском фестивале национальных культур.

13 и 14 июня: «ЯРкие БЕРЕГА» и концерты

В эти дни жителей и гостей города ждут на Центральной набережной, где развернутся локации летнего проекта «ЯРкие БЕРЕГА». Начало — в 12:00.

13 июня жителей приглашают на концерт с участием Красноярского камерного оркестра и театра Музыкальной комедии. В финале дня выступит кавер-группа из Санкт-Петербурга «Бис-Квит».

14 июня горожан порадует концерт с участием красноярских коллективов. Также на сцене выступит группа «Яхонт».

Концерты пройдут и на территории большого Красноярска: 12 июня коллективы выступят в Элите, а 13 июня — в Минино и Солонцах. 14 июня горожан ждут в парке «Солнечная поляна», озеро-парке «Октябрьский» и Березовке.