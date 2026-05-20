В красноярских школах определились с тем, как пройдет праздник, который станет отправной точкой во взрослую жизнь для 19 тысяч выпускников. Последний звонок во всех школах города запланирован на 26 мая. 20 мая в администрации города поделились подробностями предстоящего события. Рассказываем, как пройдет последний звонок в Красноярске в 2026 году.

Торжественные мероприятия решено проводить, сохраняя верность устоявшимся школьным традициям. Сценарий будет включать в себя:

- церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна России;

- напутственные слова от директоров школ и учителей;

- творческие номера, подготовленные школьниками и их родителями;

- выступления выпускников с их трогательными поздравлениями.

По мнению организаторов, все это поможет создать атмосферу душевного прощания со школой. Не обойдется и без традиционного колокольчика в руках первоклассницы, которую пронесет на руках одиннадцатиклассник, как и десятилетия назад.

Количество выпускников в Красноярске в 2026 году

В 2026 году символический сигнал о завершении учебы в Красноярске услышат почти шесть тысяч одиннадцатиклассников. Что касается учеников девятых классов, то их количество заметно больше – праздник пройдет для более чем тринадцати тысяч подростков, завершающих основную ступень образования.

Самой многочисленной по числу выпускников в этом году стала школа № 150. Руководство учебного заведения сообщает, что из ее стен выйдут 300 человек. А в Мининской средней школе в этом году аттестаты зрелости получат всего восемь одиннадцатиклассников.

После того как отгремят торжественные линейки и стихнут слова благодарности учителям, юношей и девушек ждет новый серьезный этап. Расслабляться рано, ведь впереди основной период сдачи единого государственного экзамена. Он стартует по всей стране 1 июня.

Дата получения главного документа об образовании уже известна. Вручение аттестатов в школах краевого центра запланировано на 27 июня. Эта дата была выбрана не случайно, а по рекомендациям Министерство просвещения России. Таким образом, у красноярских ребят есть около месяца после последнего звонка, чтобы подготовиться к экзаменам и получить на руки долгожданные аттестаты.