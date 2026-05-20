Фото: стоп-кадр видео СК по Красноярскому краю и Хакасии

В красноярской высотке по Шевченко сорвалась кабина лифта со школьницей внутри. Подобный случай в городе уже второй за эту весну. В отличие от предыдущего, девушка не попала в больницу, а отделалась сильным испугом. Заметим, что эти происшествия произошли в относительно новых домах: одному около трех лет, другому девять лет.

20 мая Следком завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи уже осмотрели лифт и теперь выясняют, кто именно отвечал за него, и почему случившееся стало возможно.

Что произошло

Все произошло в Ленинском районе, в доме по Шевченко, 48. Это относительно новая высотка 2017 года постройки. Ею управляет компания «Мой Дом», а лифт установили здесь в 2019-м. Казалось бы, все современное, надёжное.

Но утром 19 мая, около половины восьмого, в кабину на 13-м этаже зашла школьница. Она ехала вниз. Лифт дернулся и вдруг сорвался. Кабина не пролетела несколько этажей, как в прошлый раз (тогда девушку кидало из стороны в сторону, она ударилась головой и потеряла сознание). По словам коммунальщиков, сработали аварийные клинья, и падение резко остановилось. Так ли это выясняют следователи.

Девочку так сильно тряхнуло, что она еле удержалась на ногах. Она сильно испугалась.

Час в железном плену

О случившемся жильцы узнали из домового чата, где появилась запись с камеры наблюдения. Соседи почти час пытались вызволить перепуганную школьницу. По их словам, девочку вытаскивали сами же жильцы. По другой информации, этим занимались ремонтники, которые приехали через двадцать минут после вызова. В общей сложности, ребенок провел в застрявшей кабине около часа.

Сейчас следователи восстанавливают поминутно картину произошедшего и разбираются в несостыковках.

Жильцов многоэтажек волнует один и тот же вопрос: сколько должно сорваться кабин, чтобы контроль за состоянием лифтов, наконец, ужесточили? Практика показывает: сегодня проблемы начинаются уже в новостройках, независимо от установленного срока эксплуатации оборудования.

В Красноярске сорвался лифт со школьницей. Видео: СК

