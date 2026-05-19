За нарушение своих личных границ хозяйка из Красноярска сдала кошку в приют. Фото: "Золотое сердце" (Красноярск).

«Как старушка с потухшим взглядом – такой была Мася, когда ее вернули обратно в приют. И это кошка, которая была, как солнышко! Ехала в новый дом такая веселая, гибкая, как упругая пружинка. Что с ней стало…».

Странная история произошла в Красноярске этой весной. Юная хозяйка отказалась от спасенной из приюта кошки, потому что та «нарушала ее личные границы». В итоге помыв уши животного зеленым чаем, девушка вернула питомицу обратно. Подробности дикого случая рассказали «КП» - Красноярск сотрудники приюта «Золотое сердце».

Квартиру берем, кошек - за порог

Пестрая кошка по кличке Мася (вместе со своим другом, котом Баксом) попала в приют осенью 2025 года. Тогда волонтеры фактически спасли обездоленных животных. Ведь те несколько месяцев прожили без хозяина в пустой «однушке». Евгений добровольцем ушел на СВО, попросив земляка-сослуживца приглядеть за своими питомцами. Кроме них, у мужчины никого не было, заботился о них, как о родных.

Увы, в марте 2025-го Евгений погиб, кошки осиротели. Его товарищ, Эдуард, ухаживал за Баксом и Масей почти полгода. Но вдруг объявилась наследница, тетка бойца. Квартиру племянника-героя забрала охотно. А вот живой «довесок» ей оказался совершенно не нужен. Кошек потребовала убрать, причем быстрее, иначе грозилась «принять меры».

Бакс и Мася. Фото: "Золотое сердце" (Красноярск).

Взяла судьбу в свои лапки

Так рыжий Бакс и трехцветная Мася оказались в приюте. Понятно, привыкли не сразу, но со временем освоились.

- Сиротинушку Масю стало не узнать! – говорит Наталья Жидкова, основатель «Золотого сердца». – Активная, энергичная, она запрыгивала гостям нашего котокафе на плечи, заглядывала в глаза.

И добилась своего. Одна из посетительниц, 20-летняя Алина (имя изменено – прим. ред.), обратила на Масю внимание. Бойкая кошка, взявшая судьбу в свои лапки, ей приглянулась.

- Тем более живу я одна, учусь, - поведала Алина. – Недавно съехала от родителей, решаю все сама. А о своей кошке мечтала с детства.

Вот и сошлось: девушке нужна была питомица, а Масе – семья. Вскоре, довольная собой, кошка ехала в новый дом.

Мася снова начала верить людям. Фото: "Золотое сердце" (Красноярск).

«Кошка слишком липучая»

К несчастью, встреча случилась, а чудо – нет. Счастливая кошка прожила у юной хозяйки всего ничего.

Спустя несколько дней Алина появилась на пороге приюта с переноской в руках: «Возвращаю вам кошку». Не жаловалась, не скандалила – просто передала Масю волонтерам.

- Слишком активная, липучая! – пояснила бывшая владелица. – Нарушает мои личные границы. Я помыла ей уши зеленым чаем, а она «сходила» на ковер.

Оставим это без комментариев. Главное, что после возвращения в приют Масю как подменили.

Где ты, мой человек? Фото: "Золотое сердце" (Красноярск).

Смотрела в одну точку и шипела

- Кошка потухла, словно ее выключили, - отмечает Наталья Жидкова. – Была, как солнышко, освещала все вокруг, а стала, как тень смой себя. Жадно пила воду, смотрела в одну точку. Домой она ехала веселая, гибкая, как пружинка. А вернулась, как старушка с потухшим взглядом. Злилась, шипела. Не шла ко мне на руки – царапалась, кусалась! Это Мася, которая была добродушнее всех. Нервная система кошки явно пострадала.

Сначала потеря хозяина, потом полгода одиночества в пустой квартире, а теперь еще и это… Конечно, Мася почувствовала, она не нужна, раздражает, даже бесит.

- Я очень расстроена, - признавалась Наталья. – Теперь Мася будет под контролем. Ношу ее на руках, убираю от других кошек.

Говорят, трехцветные кошки приносят счастье. Фото: "Золотое сердце" (Красноярск).

Не игрушка, а живая душа

Забота, ласка, время сделали свое дело – Мася «оттаяла», начала верить людям.

- Сейчас она снова в активном поиске. Встречает гостей в котокафе. Норовит вскарабкаться им на плечи ну или на ручки, - улыбаются волонтеры. – Почувствовала, что ее любят, что где-то ходит ее Человек! Масе необходим хозяин, чтобы замурчать его, сидеть рядом, пока он пьет чай, приносить игрушки. Чтобы встречать его с работы, запрыгивать на плечи. А девушке хорошо бы понять, кошка – это не робот-пылесос. Ее не выключишь из розетки, она не будет сидеть в углу, пока не позовут. Кошка – самый знаменитый нарушитель всех личных границ.

КОНКРЕТНО

Приюту «Золотое сердце» срочно требуется помощь. Никакого финансирования у него нет, существует только на пожертвования. На его счету тысячи спасенных жизней. И, кроме нас, нашей поддержки, у него никого.

Давайте поможем?

