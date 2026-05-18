«Ничего не знаю, я жена и все»: в Красноярском крае суд лишил женщину выплат за погибшего бойца СВО

По иску прокурора жительницу Красноярского края лишили выплат от Минобороны

К сожалению, сегодня в судах предметом разбирательств становится получение родственниками компенсации за погибших участников специальной военной операции. Речь идет о внушительных суммах, на несколько миллионов рублей. В первую очередь они предназначены наследникам первой очереди – женам, детям и родителям.

История, которой поделились в краевой прокуратуре, поражает своей циничностью. Супруги расстались более четверти века назад. Когда-то заключили брак по всем правилам – с походом в ЗАГС и штампом в паспорте. Но семья не сложилась, пара распалась и 25 лет жили каждый своей жизнью. Почему они не развелись официально? Возможно, не посчитали это необходимым, жить не мешало – ну и пусть.

Мужчина отправился на специальную военную операцию и погиб. И пока его кровные родственники горевали, «жена на бумаге» получила извещение, что за бойца положены единовременное пособие, страховка и другие меры социальной поддержки, связанные с гибелью мужчины. Не моргнув глазом, она все получила.

Но! Брат погибшего бойца пришел в прокуратуру и рассказал о том, как несправедливо поступила бывшая невестка. Вернуть добровольно выплаты она не захотела, трясла паспортом: «Ничего не знаю, я жена и все».

Но этого оказалось недостаточным. Это как раз тот случай, когда закон защитил не формальную запись в паспорте, а реальные семейные отношения, в которых есть общая жизнь, забота и взаимная поддержка.

Решать спор пришлось в суде. Судья лишил соломенную вдову всех мер поддержки и передал права на них настоящим членам семьи.