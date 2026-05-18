Жителей краевого центра ждет прохладная и дождливая рабочая неделя: по данным сервиса Gismeteo, сегодня в нашем городе будет до +11 градусов. Рассказываем о погоде в Красноярске на 18–22 мая 2026 года.

Погода в Красноярске 18 мая

Понедельник теплом не порадует горожан: сегодня столбики термометров покажут до +11 градусов. Будет пасмурно, но днем и вечером осадков не обещают. Ветер умеренный — до семи метров в секунду. Ночью похолодает до +8.

Погода в Красноярске 19 мая

Во вторник будет до +15 градусов, облачно, утром возможен небольшой дождь. Ветер умеренный — до шести метров в секунду. Ночью обещают +12.

Погода в Красноярске 20 мая

В среду нас ждет самый теплый день рабочей недели: до +19 градусов, облачно и снова небольшой дождь утром. Ветер умеренный — до восьми метров в секунду. Ночью за окном будет до +13.

Погода в Красноярске 21 мая

Ожидается до +16, пасмурно. Вечером небольшой дождь. Ветер сильный — до 10 метров в секунду. Ночью похолодает до +9.

Погода в Красноярске 22 мая

В пятницу похолодает: всего +8 градусов днем, ожидается дождь. Ветер умеренный — до девяти метров в секунду. Ночью +4.