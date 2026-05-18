Красноярцам рассказали о главных летних событиях молодежи в 2026 году. Фото: форум ТИМ «Бирюса»

Лето в Красноярске богато на события для молодежи и детей. Проекты в сфере молодежной политики как всегда готовит краевое агентство молодежной политики и реализации программ. Что ждать этим летом? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда»-Красноярск 107,1FM рассказал руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Виктор Коломиец.

Летние мероприятия для молодежи, студентов и детей в Красноярском крае-2026

- 1 июня в парке на Каменке пройдет семейный фестиваль «Город первых». Гостей ждут лекции, мастер-классы и интерактивы;

- активные юнармейцы от 14 до 18 лет со всего края соберутся в центрах патриотического воспитания «Юнармия». В центре, который расположен в Емельяновском округе, запланировано более 10 смен. Порядка 9-10 смен планируют в Каратузском округе. Центр обеспечивает образовательный процесс, сочетая огневую, инженерно-саперную подготовку, тактическую медицину и управление БПЛА;

Фото: Региональный центр патриотического воспитания «Юнармия»

- 27 июня на острове Татышев пройдет День молодежи. С 12 часов и до позднего вечера для гостей будут работать огромное количество локаций;

- Впервые с 24 по 29 июня 2026 года в Красноярске состоится Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» среди студентов вузов.

Фото: Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития края

- Сегодня для каждого молодого человека в крае создано множество возможностей, которыми ребята могут пользоваться. Это не только участие в разовых фестивалях, но и системные проекты, молодежные движения. Одни из таких – ТИМ «Юниор» и ТИМ «Бирюса», - говорит Виктор Коломиец.

В рамках ТИМ «Юниор» с 29 июля по 28 августа для школьников запланированы четыре смены: «Территория личности», «Территория единства», «Территория открытий» и «Территория достижений». Помимо образовательной программы ребят ждет культурная и спортивная. А ТИМ «Бирюса» в 20-й раз станет площадкой для инициативных ребят не только края, но и всей страны. Их ждут 10 разнопрофильных смен.

Фото: форум ТИМ «Бирюса»

Смены ТИМ «Бирюса» в Красноярском крае-2026

- Смена «Физическая культура и спорт» пройдет с 17 по 21 июня. Для активистов и лидеров проектов Ассоциации студенческих спортивных клубов России, молодых специалистов сферы развития физической культуры и спорта, тренеров коммерческих клубов, представителей сообществ развития спорта, активистов и организаторов спортивных событий, представителей «Экстрим-лагеря».

- Смена «Наука и технологии» пройдет с 25 по 29 июня. Для студентов вузов и ПОО технических направлений, молодых инженеров, представителей стартапов и IT-компаний, сотрудников транспортных предприятий, специалистов в области беспилотных технологий, молодых ученых.

- Смена «ФинЗОЖ» пройдет с 2 по 6 июля. Для студентов экономических направлений подготовки, сотрудников финансовых организаций, представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участников тематических олимпиад, молодых предпринимателей, представителей креативных индустрий.

- Смена «Гражданский форум: люди и решения» пройдет с 9 по 13 июля. Для представителей органов государственной власти и местного самоуправления, членов общественных палат и Гражданской ассамблеи Красноярского края, представителей социально ориентированных НКО, представителей территориального общественного самоуправления, представителей экспертного и молодёжного сообщества, активных граждан Красноярского края. Возрастное ограничение от 18 лет.

- Смена «Мы молодые — 20 лет» состоится с 16 по 20 июля. Для активистов флагманских программ Красноярского края и молодежных общественных объединений, активистов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, активистов Движения Первых. Возрастное ограничение от 14 до 35 лет.

- Смена «Мы профессионалы» пройдет с 23 по 27 июля. Для сотрудников государственных предприятий и корпораций, представителей молодежных советов предприятий, сотрудников центров занятости и работающей молодёжи, методистов и специалистов молодежной политики внутри корпораций. Возрастное ограничение от 18 до 35 лет.

- Смена «Навигаторы будущего» пройдет с 30 июля по 3 августа. Для молодых учителей, советников директоров по воспитанию, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, методистов и представителей молодёжных профессиональных сообществ из разных регионов страны. Возрастное ограничение от 14 до 35 лет.

- Смена «10 Всероссийский форум волонтеров-медиков и медицинской молодежи» пройдет с 5 по 10 августа. Для активистов и лидеров проектов движения «Волонтеры-медики». Возрастное ограничение от 18 до 35 лет.

- Смена «Не работа, а миссия» пройдет с 13 по 16 августа. Для сотрудников учреждений и органов по делам молодежи, молодых педагогов, советников директоров по воспитанию, представителей регионального аппарата Движения Первых, методистов образовательных программ молодежных проектов и учреждений, директоров, специалистов молодежных центров Красноярского края.

- Смена «Слет краевых студенческих отрядов» пройдет с 3 по 8 сентября. Для активистов и лидеров Красноярского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».