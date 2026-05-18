История с Усольцевыми породила много фейков: глава сельсовета в Красноярском крае, где пропала семья, опровергает домыслы

История с Усольцевыми породила много фейков! Наталья Бондарь – глава Минского сельсовета (Партизанский муниципальный округ Красноярского края) – в общении с ТАСС назвала не соответствующей действительности и домыслами информацию о том, что в районе Кутурчинского Белогорья владельцы массово распродают недвижимость по очень низкой цене, почти за бесценок. А все якобы потому, что народ панически боится жить в местности, которая получила дурную славу проклятого места. Наталья Бондарь не указывает конкретные источники, однако указывает: это были федеральные СМИ.

После того, как «КП» - Красноярск погрузилась в эту тему, действительно были найдены несоответствия. В первую очередь, в географии. Манская петля, которую почему-то окрестили «петлей смерти» и проклятым местом, на самом деле находится очень далеко от того места, где пропала семья Усольцевых осенью 2025 года. И даже от того места, где загадочно исчез бывший силовик Виктор Потаенков.

Никакой мистики: Манская петля расположена неподалеку от Красноярска, это одно из любимых мест отдыха горожан, благоустроенное место. В последнее время живописная панорама со смотровой площадки на Манскую петлю часто попадает в заставки телесериалов.

Усольцевы пропали более чем в двухстах километрах от Красноярска, ближе к тому месту совершенно дикая и почти нехоженая Минская петля. И то лишь формально ближе. Спутать Манскую и Минскую петли – ну, это как спутать Красноярск и Краснодар: буквы одинаковые, а смысл совершенно разный.

Далее: дешевая недвижимость. В районе популярной Манской петли домов за полмиллиона найти практически нереально. Ну разве что хлипкие старые развалюхи, и то едва ли. Здесь много туристических баз, особняков обеспеченных горожан – стоимость недвижимости исчисляется миллионами, можно увидеть даже ценник в 20 – 30 миллионов.

А вот в деревне Кой (неподалеку от Кутурчина) действительно нашли по объявлению постройку времен советских леспромхозов, которую владельцы готовы продать хотя бы за 300 тысяч рублей. «Хоромы» - 72 квадрата, печное отопление, удобства во дворе и 40 соток заросшего огорода. Продавать их начали до исчезновения Усольцевых.

Наконец, третий домысел – якобы проклятие реки Маны: чтобы усмирить злой дух реки местные приносят ему жертву и читают заклинания. На каких местных ссылались авторы публикаций, неизвестно. Но реально живущие на всем протяжении Маны жители пожимают плечами – ни о чем подобном ни они, ни их деды и прадеды не слышали. Территория осваивалась переселенцами из европейской части России с конца 19 века, затем в советское время благодаря леспромхозам выросли села. Так что шаманы, ведуны и другие, кто приносит жертву Мане, здесь едва ли существуют.

