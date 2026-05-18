Прокуратура требует забрать у собственников ДК 1 Мая и передать его Красноярску

Прокуратура требует забрать у собственников ДК 1 Мая Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Дворец культуры 1 Мая – один из важных объектов культуры на правобережья Красноярска, а площадь возле него временно (на период строительства метро и закрытия площади Революции) приняла на себя главные городские мероприятия. На ней же установлена стела «Город трудовой доблести».

А многие ли знают, что сам дворец культуры находится в частной собственности? Что владеет им не город, а две женщины, предпринимательницы. И что за все мероприятия, которые там проходят, бюджет Красноярска тратит большие деньги?

Прокуратура обратила на это внимание и, проанализировав ситуацию, приняла решение – в Арбитражный суд Красноярского края подано исковое заявление: здание из чужого незаконного владения истребовать. Более того, обогащение от сдачи его в аренду считать необоснованным и вернуть в казну.

Как же так получилось?

Ранее здание дворца культуры принадлежало федеральному предприятию – Красноярскому заводу холодильников «Бирюса». Но завод был приватизирован, а объект, как непрофильный, передали в пользу некой «ООО-шке», которая в свою очередь тоже от него избавилась – продала двум предпринимательницам.

Нужно понимать, что действовавшее на тот момент приватизационное законодательство допускало, что если на балансе предприятия находятся объекты социально-культурного назначения (здравоохранения, образования, культуры и спорта) и коммунально-бытового назначения (бани, прачечные, парикмахерские и другие объекты), они могут быть приватизированы с сохранением их профиля. Иначе они должны были перейти на баланс муниципалитета.

Но в случае с ДК 1 Мая этого не произошло. Хотя по факту город его и содержит, да еще и платит за аренду. Начиная с 2010 года собственники получили из бюджета более 200 миллионов рублей. И теперь прокуратура требует не только вернуть городу сам ДК, но и все полученные незаконно деньги. С предпринимательниц – по 23,8 миллиона рублей, остальные – с двух «ООО-шек», которые также фигурируют в этом деле как временные собственники.

Арбитражный суд принял исковое заявление к рассмотрению. В качестве обеспечительных мер на имущество и счета ответчиков наложен арест. Также они не могут распоряжаться спорным имуществом до вынесения решения.