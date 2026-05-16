Представители «Единой России» устроили «генеральную уборку» на берегу Енисея в Красноярске

На правобережной набережной Енисея в Красноярске прошел массовый субботник, организованный представителями «Единой России». Напомним, что это традиционное мероприятие. Участники акции привели в порядок территорию от дома № 184 на проспекте Красноярский рабочий до Коммунального моста. К уборке присоединились губернатор края, секретарь регионального отделения партии Михаил Котюков, председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко, глава Красноярска Сергей Верещагин, а также депутаты, участники предварительного голосования, активисты партпроекта «Чистая страна» и местные жители.

Экологический десант очистил правобережную набережную Енисея – одно из излюбленных мест отдыха красноярцев. Летом здесь полно отдыхающих, по протоке плавают на сапбордах, на берегу жарят шашлыки. Но после пикников остаются горы пластика, битое стекло, окурки, а иногда и автомобильные покрышки. Лесной массив неподалеку тоже страдает от мусора. Коммунальщики просто не в силах справиться с таким количеством отходов после зимы. Не обойтись без помощи горожан, которым не все равно, как выглядит город.

Мусора оказалось очень много. Но его не просто сгребли в кучи – отсортировали на месте. Пластик – отдельно, стекло – отдельно, металл и шины – тоже. Все это не отправится на полигон, а получит вторую жизнь. Как пояснила Анастасия Новикова, основатель экологического центра «Круговорот», такой опыт с большим раздельным сбором во время субботника был опробован впервые. Участок непростой, прямо у воды, да и отдыхающих здесь всегда много. Но почти все отходы, по ее словам, представляют собой ценность: их можно переработать в новые материалы и полезные вещи.

В итоге собрали более ста огромных мешков мусора. Руководитель комитета по природным ресурсам краевого парламента и координатор партийного проекта «Чистая страна» Виталий Дроздов отметил, что уговаривать людей выходить на уборку не пришлось: партийный актив и неравнодушные жители района сами пришли с граблями и перчатками. Он заметил, что задача субботников не просто убраться, а еще и показать правильный пример тем, кто здесь отдыхает.

– Давайте будем беречь наш город, стоящий на берегах замечательной реки Енисей, – призвал Дроздов. Субботники продлятся до сентября, к ним подключатся все местные отделения партии в городах и районах края.

Глава региона Михаил Котюков рассказал, что во время этих уборок будет наведен порядок на берегах рек и озер, в лесах и других любимых местах отдыха земляков. Добровольцы уберут стихийные свалки на природе и вернут живописным уголкам первоначальный вид.

Фото предоставлены КРО «Единая Россия»