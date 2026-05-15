В Красноярске отец троих детей лишился Ford Focus за нетрезвую езду. Фото: краевая прокуратура

Отец троих детей из Красноярска лишился иномарки и получил наказание за очередную поездку в пьяном виде. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

Сначала 37-летнего мужчину поймали за рулем в нетрезвом виде в октябре 2024 года. Суд лишил его прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Водительское удостоверение, которое он должен был сдать в ГАИ, почти год пролежало у него в кармане. Осенью 2025 года горожанин пришел в инспекцию и пересдал права.

На своих ошибках мужчина не учится: буквально в тот же день, видимо, на радостях, он решил выпить и снова сел за руль Ford Focus. Через час его задержали сотрудники ДПС – к ним обратилась бдительная прохожая, которая заметила пьяного водителя на одной из улиц города. Алкотестер показал 1,17 мг/л – это почти в 7,5 раза выше допустимой нормы.

В суде мужчина просил не забирать автомобиль и давил на жалость: «Я – отец троих детей». Но закон не дает второго шанса: за повторную пьяную езду транспортное средство должны конфисковать, даже если оно одно в семье.

Суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ и лишил прав еще на два года. Ford Focus конфискуют в доход государства, машина уже арестована.