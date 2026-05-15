Можно ли пустить материнский капитал на первый взнос по ипотеке, не дожидаясь трехлетия ребенка? Обязательно ли потом выделять доли детям, и что будет, если этого не сделать? А главное – реально ли без нервотрепки продать такую квартиру? Покупка жилья на маткапитал в Красноярском крае-2026 - рассказываем нюансы.

15 мая эксперт по недвижимости Ольга Петрова разложила по полочкам нюансы покупки и продажи жилья с использованием маткапитала в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» в Красноярске на 107,1 FM. Спойлер: воспользоваться господдержкой не так хлопотно, лишь в некоторых случаях придется подождать или понадобятся дополнительные документы и проверки.

Когда можно тратить деньги, не оглядываясь на возраст ребенка?

Гостья студии напомнила, что сценариев приобретения жилья с использованием маткапитала несколько. Если семья не берет ипотеку, придется ждать, пока ребенку, на которого выдан сертификат, не исполнится три года. Только после этого разрешено направить капитал на покупку «вторички», новостройки или строительство дома.

А вот при ипотеке правила иные. Эксперт подчеркнула: ждать три года не нужно. Внести материнский капитал как первый взнос или погасить уже взятый кредит можно сразу после получения свидетельства о рождении ребенка. Хоть на следующий день после выписки из роддома.

Какое жилье не пройдет?

Требования жесткие. Квартира или дом должны быть пригодны для жизни и не числиться в списках на снос.

С квартирами проще, а вот за желание приобрести частный дом на участке придется побороться. Нужно собирать дополнительные документы и проходить специальную комиссию. Она приезжает на место и проверяет состояние жилища, вплоть до отделки и вытяжки. Только после положительного вердикта деньги разморозят и позволят сделать такую покупку.

Могут ли отказать в покупке?

Да, и это случается довольно часто. Главная причина – непригодный объект: аварийное или ветхое жилье, дом без заключения о безопасности.

Также отказ выносится, если документы оформлены не по схеме или семья пытается потратить капитал на то, что законом не предусмотрено. Например, на покупку пустого участка.

Можно ли превратить маткапитал в первый взнос по ипотеке?

Ольга Петрова подтвердила: «Можно». Сегодня это один из самых востребованных вариантов. В таком случае сертификат разрешено использовать сразу после рождения или усыновления ребенка. Сейчас почти все банки работают с этой схемой, особенно на «вторичке» и новостройках.

Однако есть нюанс: эксперт рекомендовала заранее уточнять условия конкретного банка и сверяться со списком организаций, у которых с Социальным фондом России (СФР) настроено прямое взаимодействие. Иначе процесс может затянуться.

Что нельзя купить на материнский капитал?

Земельный участок без дома – нельзя. А вот жилой дом вместе с участком – пожалуйста, если это единый предмет сделки.

С недостроем ситуация сложная: купить просто коробку, непригодную для жизни, не выйдет. Зато можно вложиться в долевое строительство или начать возводить собственный дом на своей земле.

Как быстро придут деньги продавцу?

Сроки сократили. СФР рассматривает заявление до пяти рабочих дней. Если решение положительное, деньги перечисляют в течение еще пяти дней. То есть, в общей сложности на все уйдет около 10 дней. Но если не хватает каких-то справок и запускается межведомственный запрос, процесс может и затянуться.

Доли детям – это обязательно?

Ольга Петрова ответила однозначно: «Да». Жилье, купленное с помощью маткапитала, переходит в общую собственность родителей и всех детей.

Причем доли нужно выделить в течение шести месяцев после покупки, окончания стройки или погашения ипотеки. Закон не диктует их размер: семья решает сама, но обделить никого нельзя. Если детей несколько, их учитывают всех сразу в одном соглашении.

А если квартиру с маткапиталом надо срочно продать?

Закон это не запрещает, но с оговоркой. Продать можно, только если доли детям уже выделены.

Если среди собственников есть несовершеннолетние, без разрешения органов опеки при продаже недвижимости не обойтись. Специалисты проконтролируют, чтобы дети не остались без крыши над головой при продаже, и условия проживания не ухудшились. В общем сделка возможна, но требует ювелирной подготовки.

Какая региональная поддержка?

Помимо федерального маткапитала в регионе есть и свой краевой. С 2026 года его суммы составляют 106 200 и 196 470 рублей, в зависимости от ситуации. Напомним, тратить их можно не только на жилье. Деньги также можно направить на образование или средства реабилитации.

Жители края пользуются поддержкой активно. Только с начала 2024 года 7 745 семей улучшили жилищные условия, перечислив на эти цели более 3,6 миллиарда рублей. А индексация 2026 года затронула свыше 123 тысяч семей региона.

Главные ошибки красноярцев

Ольга Петрова перечислила типичные промахи при покупке недвижимости на сертификат. Читайте и мотайте на ус. Учиться лучше на чужих ошибках!

Чаще всего люди пытаются купить жилье, которое формально не подходит под требования или недооценивают реальные сроки перевода денег. Многие забывают, что доли детям потом нужно обязательно выделить, а также путаются в условиях между покупкой жилого дома и покупкой просто земельного участка. И еще одна распространенная ошибка: не проверить заранее, готов ли конкретный банк работать с маткапиталом без задержек.

Делаем вывод: сначала надо внимательно изучить интересующие схему и объект, а только потом подписывать договор.