Семья погибшего от руки прохожего 19-летнего парня из Сосновоборскм хочет обжаловать решение суда. Фото: прокуратура; личный архив.

Единственный сын у мамы, добрейшая душа, всем помогал. И… погиб от руки того, кто даже не помнил, что сотворил. Артему Ш. из Сосновоборска навсегда останется 19. Жизнь парнишки-курьера, спешившего на последний заказ, забрал 33-летний Павел А. Ему, случайному прохожему, причудилось, что тот не пропустил его на переходе. Кинулся разбираться, схватил за футболку, а Артем дал газу. Так обычные разборки на дороге обернулись чудовищной трагедией. Недавно был суд, Павлу дали 10 лет строгого режима. Меж тем он до последнего стремился уйти от наказания. И даже пытался свалить вину на другого, подставить под удар невесту Артемы, ставшую свидетельницей безумной расправы. Подробности громкого дела и его финал – в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.

После смерти отца стал опорой матери и сестрам

Все произошло поздно вечером 12 июня 2025 года в Сосновоборске. Это был праздник, день города, но Артем не отмечал, было не до того.

- Несколько лет назад умер его отец. Тогда Артем стал единственным в семье мужчиной, - поделилась с «Комсомолкой» Настя, его невеста. – Никогда не сидел без дела. Заканчивал учиться на сварщика. А в свободное время работал: пахал участки, еще подрабатывал курьером в доставке еды.

В свои 19 Артем был настоящим мужчиной, опорой маме и сестрам. Совсем скоро собирался выйти на диплом, должен был отслужить в армии. А потом они с Настей планировали свадьбу (встречались уже два года, жили вместе).

У него впереди была вся жизнь, но ее забрал пьяный прохожий. Фото: личный архив.

Казалось, впереди только лучшее. Никто и представить не мог, что 19-летний парнишка станет жертвой разъяренного пешехода…

«Это лицо я запомню на всю жизнь»

- Это случилось на моих глазах, - вспоминает Анастасия. – В тот день я поехала с Артемом. Хотела быть рядом, чтобы он не заскучал. Помогала – принимала заказы.

Нужно было доставить только один, последний. На часах было уже 22.45, а доставка работает до 23 часов. Каких-то 15 минут, но они перечеркнули все. Как это было, рассказала «КП» - Красноярск сама Настя.

Повернув на Солнечную улицу, ребята увидели незнакомца. Он, пошатываясь, стоял на тротуаре. А на светофоре горел красный – для пешеходов.

- Мы благополучно проехали. Скорость была невысокой, километров 30-40 в час, не больше. Правила не нарушали.

Минуты через три был другой переход. Здесь Артем остановился, чтобы пропустить пешеходов (это зафиксировано на видео).

- Он повернулся ко мне, мы что-то обсуждали. И не увидели, как к нам подбегает мужчина.

На видео, опубликованном СК, видно: прохожий ринулся именно к их автомобилю. Явно на нервах, расторможенный… На беду, окна машины были открыты.

- И тут – ОН! Без одного глаза, взгляд бешеный, это лицо я запомню на всю жизнь, - содрогается Настя. – Его колотит, руки сжаты в кулаки, разит спиртным.

Артем и тот, кто его погубил. Фото: личный архив.

Намертво ухватился за футболку водителя, а тот дал по газам

Взбешенный пешеход принялся наседать на водителя: «Что ты сделал? Что сказал?». – Что я сделал? – озадаченно повторил Артем. Не издевался – искренне не понимал, что от него хотят?

Незнакомец рассвирепел: схватив его за футболку, дернул на себя. А парень был пристегнут. Все еще недоумевая, Артем сделал попытку освободиться, руками уперся в окно. «Отпустите его!» - вмешалась Настя, потянула жениха в свою сторону.

- Этот человек одной рукой держал Артема. А другой резко ударил его в шею – слева. Очень сильно, очень. Тогда Артем нажал на газ, машина тронулась. Я глядела на него, а он - в зеркала, чтобы не наехать на пешехода.

Но нет… Распаленный гневом, тот еще метра три-пять бежал за ними. Причем пальцы не разжимал, за футболку Артема ухватился намертво. А когда отпустил, оказалось поздно.

- Артем повернулся ко мне, улыбнулся (на доли секунды я подумала: пронесло). И тут вижу: его руки падают с руля. Мы ударяемся об отбойник, сворачиваем на встречку. Я перехватила руль, вырулила в кусты.

Обозленный пешеход ринулся к машине. Фото: стоп-кадр видео ГСУ СК РОссии по красноярскому краю и РХ.

Кошмарил старушку с собакой, а потом погубил человека

Настя еще не поняла, это конец. Выбралась из автомобиля, попросила помощи у очевидцев. Артема вынесли, положили на траву. Спустя несколько минут прибыла скорая, но к тому моменту парень уже не дышал.

- Сначала нападавший повредил ему шею, потом придушил футболкой. И все, человека нет. Мы вообще не думали, что такое возможно!

Не сообразил, что натворил, и тот самый прохожий. Говорят, после ЧП на переходе он - как ни в чем не бывало - отправился в магазин. Даже не заметил, что только что лишил парня жизни.

Впрочем, его личность агрессора установили быстро. Оказалось, этот местный житель Павел А. 33 года, есть семья. По словам знакомых, человек раздражительный, конфликтный.

То и дело кого-то задевает, злоупотребляет алкоголем. Кошмарит весь дом. Как-то накинулся на пожилую женщину в подъезде. Чуть было не убил собаку (и все под камерами, есть записи).

Соседи написали на него не одно заявления, но результата не последовало. Дебоши и скандалы продолжались. А спустя несколько месяцев после нападения на бабушку с собакой по вине Павла погиб 19-летний парень.

Место, где произошла трагедия. Фото: паблик "Ухо Сосновоборска".

Готов был перевести стрелки на кого угодно

Но за что он решил проучить Артема? Ответа у нападавшего так и не нашлось. «Выпил я, не помню», - вот и весь сказ.

Да и раскаяния не наблюдалось. Напротив, чтобы уйти от ответа, Павел выдвигал одну версию за другой. Мол, сначала Артем не пропустил на переходе его ребенка, а он решил защитить чадо. Потом стал говорить, что перепутал водителя. Мол, расправился, но не с тем.

А для суда душегуб заготовил новое объяснение. Когда шли прения, резко переобулся. И… принялся нападать на Анастасию. Дескать, в момент смерти Артема с ним в машине была она. Может, невеста и виновата?

- Сама и прикончила пацана, - намекал на процессе. «Изворотливый, скользкий, постоянно старался отползти», - обсуждают в соцсетях.

Однако не вышло, суд признал его виновным в «Причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем смерть», а также в «Повреждении чужого имущества» (в марте 2025-го после конфликта с таксистом разнес его машину).

Видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В Сосновоборске Красноярского края пешеход поймал за футболку уезжающего водителя, и тот умер от удушения.

Всего на пять лет пережил своего отца

и вот приговор – 10 лет, один месяц и 10 дней лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре. Хотя максимальное наказание по статье – 15 лет.

- Конечно, нам хотелось бы, чтобы приговор был более строгим, но хоть что-то! – призналась Анастасия. – Что есть, то и есть.

Тем не менее, по предварительным данным «Комсомольской правды» - Красноярск, семья погибшего намеревается обжаловать приговор.

… Артема похоронили в деревне Кускун, там, где он родился. Рядом с отцом, ушедшим из жизни на пять лет раньше, чем сын.

- Редкий был парень, светлый! – говорят в деревне. – Сейчас таких мало…

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

