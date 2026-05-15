В Красноярском крае завершилась регистрация на предварительные выборы «Единой России»

14 мая в Красноярском крае завершилась регистрация кандидатов на предварительные выборы партии «Единая Россия». В течение двух месяцев желающие стать кандидатом от партии на сентябрьских выборах могли подать свои заявления.

В этом году в Красноярском крае пройдут выборы в новые созывы Законодательного собрания региона и Государственной думы РФ, довыборы в Ачинский, Енисейский окружные Советы депутатов и Красноярский городской Совет по одномандатному избирательному округу №11. На предварительные выборы партии заявились 407 кандидатов. Самое большое количество, 338 заявлений, поступило от желающих стать кандидатами на выборах в Заксобрание края, 43 человека хотят попасть в бюллетень для выборов в Госдуму.

Свои кандидатуры выдвигали представители всех поколений. Самому возрастному участнику предварительного голосования — 78 лет, самому молодому — 21. В целом 18% кандидатов моложе 35 лет. Основная часть кандидатов — мужчины, их зарегистрировалось 69%.

По всей стране участие в предварительном голосовании партии примут 4,5 тысячи кандидатов. В целом организаторы отмечают высокий интерес со стороны участников СВО. Только в Красноярском крае их 20.

Владимир Якушев, секретарь Генсовета партии:

- От бойцов спецоперации поступило 535 заявок. Такая активность показывает, что люди, доказавшие верность стране на фронте, готовы брать на себя ответственность и в гражданской жизни. Для нас Герои – это серьёзный потенциал: такие люди обладают опытом, принципиальностью и доверием общества. А, значит, могут усилить систему госуправления.

Сейчас на сайте pg.er.ru продолжается регистрация выборщиков, которые будут выбирать победителей предварительного голосования. Она продлится до 29 мая. А с 25 по 31 мая состоится само предварительное голосование. В качестве выборщиков в нашем регионе уже зарегистрировались более 200 тысяч жителей.

Единый день голосования в Красноярском крае состоится 20 сентября.