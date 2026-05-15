Жителям отдаленных деревень и поселков Красноярского края не придется ехать за десятки километров, чтобы проверить здоровье. В второй половине мая в три округа региона отправится «Мобильная поликлиника» – настоящий медицинский центр на колесах.

Автобус со специальным оборудованием позволяет врачам проводить самые разные обследования. Особое внимание медики уделяют тому, чтобы вовремя заметить болезнь. Например, можно будет сделать флюорографию и маммографию – эти исследования очень важны для раннего обнаружения проблем с легкими и молочными железами.

В министерстве здравоохранения Красноярского края рассказали, что список врачей в выездной бригаде врачей составляют с учетом того, каких специалистов больше всего не хватает в местных больницах. В ближайшее время пациенты смогут попасть на прием к неврологу, эндокринологу, аллергологу и кардиологу.

Делимся подробностями маршрута и расписания передвижной поликлиники на вторую половину мая 2026 года.

С 18 по 27 мая медики будут работать в Идринско-Краснотуранском округе

В эти дни в районной больнице села Идринское ведет прием аллерголог.

А 18 мая в поселке Центральный начнет работу кардиомобиль. Можно будет сделать функциональные пробы, УЗИ внутренних органов, а также проконсультироваться у невролога, эндокринолога и кардиолога.

19 мая та же бригада врачей примет пациентов в селе Большие Кныши.

20 мая доктора ждут жителей в селе Отрок, а 21 мая – в поселке Добромысловский.

22 мая прием переезжает в село Кортуз. Там будут доступны консультации невролога, эндокринолога, кардиолога и аллерголога, плюс функциональная диагностика и УЗИ.

25 мая врачи тех же специальностей будут вести прием в селе Лебяжье, там желающим пациенткам сделают маммографию. В этот же день флюорограф отправится работать в село Кортуз.

26 мая в селе Тубинск можно будет пройти функциональную диагностику, УЗИ и получить консультации узких специалистов. Передвижные кабинеты флюорографии и маммографии в этот день развернутся в селе Беллык.

27 мая в Беллыке как раз заработает кардиомобиль с кабинетом функциональной диагностики, УЗИ и врачами – кардиологом, эндокринологом и неврологом.

С 27 по 29 мая «Мобильная поликлиника» доступна жителям Балахтинско-Новоселовского округа

27 мая в поселке Анаш жители смогут пройти флюорографию и маммографию.

28 мая в Новоселово начнут прием кардиолог, аллерголог и эндокринолог. В этот же день мобильные флюорограф и маммограф будут работать в поселке Кома, а в Балахте пациентов будет принимать невролог.

29 мая в Новоселово снова приедет кардиомобиль – с функциональной диагностикой, УЗИ, а также с кардиологом и аллергологом. В поселке Балахта в этот день пройдет прием невролога и эндокринолога. А маммограф и флюорограф направятся в поселок Приморск.

С 19 по 22 мая передвижной центр остановится в Емельяновском округе

В эти дни в поселке Кедровый все желающие смогут сделать флюорографию и маммографию.

Организаторы рекомендуют жителям, которые хотят попасть к узким специалистам, заранее обратиться в свою местную поликлинику и взять направление. А вот флюорографию и маммографию можно пройти без всяких направлений.

Добавим, что эта передвижная поликлиника работает в рамках региональной программы под названием «Модернизация первичного звена здравоохранения». В свою очередь, она входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Главная цель всех этих программ – сделать качественную медицину доступной для всех жителей края, особенно для тех, кто живет далеко от районных центров и больших городов.