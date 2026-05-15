Жителям отдаленных деревень и поселков Красноярского края не придется ехать за десятки километров, чтобы проверить здоровье. В второй половине мая в три округа региона отправится «Мобильная поликлиника» – настоящий медицинский центр на колесах.
Автобус со специальным оборудованием позволяет врачам проводить самые разные обследования. Особое внимание медики уделяют тому, чтобы вовремя заметить болезнь. Например, можно будет сделать флюорографию и маммографию – эти исследования очень важны для раннего обнаружения проблем с легкими и молочными железами.
В министерстве здравоохранения Красноярского края рассказали, что список врачей в выездной бригаде врачей составляют с учетом того, каких специалистов больше всего не хватает в местных больницах. В ближайшее время пациенты смогут попасть на прием к неврологу, эндокринологу, аллергологу и кардиологу.
Делимся подробностями маршрута и расписания передвижной поликлиники на вторую половину мая 2026 года.
В эти дни в районной больнице села Идринское ведет прием аллерголог.
А 18 мая в поселке Центральный начнет работу кардиомобиль. Можно будет сделать функциональные пробы, УЗИ внутренних органов, а также проконсультироваться у невролога, эндокринолога и кардиолога.
19 мая та же бригада врачей примет пациентов в селе Большие Кныши.
20 мая доктора ждут жителей в селе Отрок, а 21 мая – в поселке Добромысловский.
22 мая прием переезжает в село Кортуз. Там будут доступны консультации невролога, эндокринолога, кардиолога и аллерголога, плюс функциональная диагностика и УЗИ.
25 мая врачи тех же специальностей будут вести прием в селе Лебяжье, там желающим пациенткам сделают маммографию. В этот же день флюорограф отправится работать в село Кортуз.
26 мая в селе Тубинск можно будет пройти функциональную диагностику, УЗИ и получить консультации узких специалистов. Передвижные кабинеты флюорографии и маммографии в этот день развернутся в селе Беллык.
27 мая в Беллыке как раз заработает кардиомобиль с кабинетом функциональной диагностики, УЗИ и врачами – кардиологом, эндокринологом и неврологом.
27 мая в поселке Анаш жители смогут пройти флюорографию и маммографию.
28 мая в Новоселово начнут прием кардиолог, аллерголог и эндокринолог. В этот же день мобильные флюорограф и маммограф будут работать в поселке Кома, а в Балахте пациентов будет принимать невролог.
29 мая в Новоселово снова приедет кардиомобиль – с функциональной диагностикой, УЗИ, а также с кардиологом и аллергологом. В поселке Балахта в этот день пройдет прием невролога и эндокринолога. А маммограф и флюорограф направятся в поселок Приморск.
В эти дни в поселке Кедровый все желающие смогут сделать флюорографию и маммографию.
Организаторы рекомендуют жителям, которые хотят попасть к узким специалистам, заранее обратиться в свою местную поликлинику и взять направление. А вот флюорографию и маммографию можно пройти без всяких направлений.
Добавим, что эта передвижная поликлиника работает в рамках региональной программы под названием «Модернизация первичного звена здравоохранения». В свою очередь, она входит в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Главная цель всех этих программ – сделать качественную медицину доступной для всех жителей края, особенно для тех, кто живет далеко от районных центров и больших городов.