В Хакасии заключили под стражу парня, который писал детям непристойности

В Хакасии заключили под стражу 25-летнего жителя Ростовской области. Его обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности двух малолетних девочек. Об этом «КП-Красноярск» рассказали в краевом МВД и СК по краю и Хакасии.

По данным следствия, в январе 2026 года фигурант познакомился с потерпевшими в соцсетях со своей фейковой страницы. Несмотря на то, что он знал, что школьницам нет 18-ти лет, ростовчанин стал общаться с ними на интимные темы и под различными предлогами пытался убедить их прислать свои фото интимного характера.

О произошедшем стало известно после того, как родители одной из девочек обнаружили в ее смартфоне переписку. Они сразу сообщили об этом в полицию.

Оперативники Отдела по борьбе с киберпреступностью МВД по Хакасии при силовой поддержке сотрудников спецподразделения «СОБР» регионального Управления Росгвардии в Ростовской области задержали фигуранта прямо в его доме.

- Что случилось?! Это сын мой! Вы что? Я сейчас позвоню полиции, - испуганно кричала мать парня.

Сейчас устанавливаются подростки, которые также могли пострадать от общения с подозреваемым.