Донор с 22-летним стажем из Красноярского края лишилась статуса из-за положительного теста на гепатит

Жительнице Канска запретили быть донором после обнаружения в крови гепатита B Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Жительница Канска лишилась статуса донора крови после обнаружения маркера гепатита B в анализах. Подробности этой истории рассказали в пресс-службе судов Красноярского края.

Горожанка была донором на протяжении 22 лет и за это время 28 раз сдала кровь и ее компоненты. Однако в декабре 2024 года сотрудники центра крови обнаружили в ее крови положительную реакцию на маркер вируса гепатита В. Женщине сообщили, что больше она не может быть донором. В тот же день она сдала анализы в лаборатории СПИД в Канске и в ее крови не обнаружили вирус. Истец пересдала кровь трижды и все результаты были отрицательными.

Несмотря на это, краевой центр крови запретил ей быть донором, однако она с таким решением не согласилась. Женщина обратилась в суд, но тот пришел к выводу, что ей выдали отвод от сдачи крови на законных основаниях. Результаты исследований на вирус гепатита В из других медицинских учреждений не приняли, так как наличие единожды положительного результата по закону является противопоказанием к донорству.

Вирус гепатита В передается при контакте с кровью, а также другими биологическими жидкостями инфицированного. Заражение возможно при переливании крови, лечении зубов, проведении косметических операций, а также при незащищенных половых контактах.

