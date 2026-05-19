В Красноярске наградили братьев, которые помогали тушить лесной пожар. На фото: слева - Демьяна, справа - Георгий. Фото: Лесопожарный центр

В Красноярске наградили двух братьев, которые помогали тушить пожар на Есауловской петле. Об этом рассказали в краевом Лесопожарном центре.

Напомним, что лесной пожар произошел 1 мая из-за того, что турист запустил в воздух ракетницу. В тот день на улице было жарко, огонь молниеносно распространился. Технику в горной местности не применить, поэтому с пламенем боролись вручную 40 специалистов Лесопожарного центра.

К ним на помощь пришли Георгий Котов и Демьян Пустошилов. Братья подвозили воду к месту пожара на кроссовых мотоциклах. Георгий учится в 10 классе физико-математической школы-интерната при СФУ, Демьян – в 9 классе школы № 161. На торжественной линейке парням вручили грамоты и подарки.

- Я никогда ранее не видел лесной пожар. Удивился, насколько быстро он распространяется. Мы с братом катались и остановились отдохнуть. В тот момент мимо проходил пожарный с ранцевым лесным огнетушителем воды. Мы удивились, как это тащить, так как тяжело. Решили помочь. Несколько раз спустились к машинам и довезли комплекты РЛО до верха горы, - рассказал Георгий Котов.

Виновник пожара установлен. Ущерб лесному фонду составил более 800 тысяч рублей, эту сумму он уже оплатил. Также ему предстоит возместить расходы на тушение пожара – около 1 миллиона рублей.

«Бросил с обрыва три сигнальных фаера»: очевидцы утверждают, что лес в районе Есауловской петли под Красноярском подожгли туристы

