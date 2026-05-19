Предпоследняя неделя весны в Красноярске ожидается не только погожей, но и богатой на события. Горожан и гостей города ждут традиционные концерты, спектакли, походы и еще множество событий. Афиша мероприятий в Красноярске на 20-26 мая 2026 – рассказываем куда сходить в предпоследнюю неделю весны
23 мая социально-психологический центр «Все свои!» отмечает свой 5-й день рождения.
Уже пять лет центр помогает тем, кому особенно нужны поддержка и чувство опоры. Здесь рядом с воспитанниками и выпускниками детских домов и психоневрологических интернатовпомогают справляться с трудностями и не оставаться один на один со своими проблемами. Отдельное направление работы центра - профилактика социального сиротства и помощь семьям в сложных жизненных ситуациях. За это время «Все свои!» стал пространством доверия, принятия и заботы для сотен людей.
В день рождения команда центра благодарит всех, кто был рядом: специалистов, волонтеров, друзей и участников проектов, но на празднование приглашены все желающие. Посещение не ограничено по времени - можно заглянуть на часок, а можно остаться на весь праздник! 5 лет - это только начало большого пути, где главное остается неизменным: быть рядом с теми, кому особенно нужна поддержка.
Будет по-домашнему: чай, разговоры, фотограф, воспоминания и немного праздничного хаоса.Можно приходить с детьми - для них будет игровая комната под присмотром бебиситтеров.
Аэровокзальная, 21, строение 3, офис 9
23 мая, 10:00-16:00
Вход свободный.
СРЕДА, 20 МАЯ
La Traviata 12+
Спектакль о преображении, которое происходит с человеком, встретившим любовь.
19:00
Театр оперы и балета, ул. Перенсона, 2
Билеты от 500 руб.
Бывшие 16+
Яркая авантюрная комедия о «жизни взаймы», где успешный музыкант вмиг может оказаться садовником, а популярная писательница - кухаркой.
19:00
ДК Комбайностроителей, ул. Бограда, 134
Билеты от 2000 руб.
Виктор Сухоруков. Счастливые дни 12+
Моноспектакль.
19:00
Филармония, пр. Мира, 2б
Билеты от 2500 руб.
ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
Музыкально–поэтический вечер Полины Мельниковой. Время любить 12+
Авторская поэзия Полины Мельниковой в сопровождении живой музыки. К каждому стихотворению написана своя авторская мелодия.
19:00
Филармония, пр. Мира, 2б
Билеты от 600 руб.
Красноярский духовой оркестр. На бис 6+
Музыканты завершают творческий сезон в концертных залах.
19:00
Институт искусств им. Хворостовского, ул. Ленина, 22
Билеты от 500 руб.
Plamenev 16+
Павел Пламенев выступит с сольным концертом, где представит специальную программу из своих главных хитов.
20:00
Circus Concert Hall, ул. Высотная, 35а/1
Билеты от 2400 руб.
Кристина Казакова 18+
Красноярская скрипачка, соединяющая классику и современное звучание.
20:00
Circus Concert Hall, ул. Высотная, 35а/1
Билеты от 2400 руб.
Филипп Воронин 18+
Сольный стендап-концерт.
20:00
ДК Комбайностроителей, ул. Бограда, 134
Билеты от 1000 руб.
ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
Легенды большого экрана 6+
Концерт музыки зарубежного кинематографа.
19:00
Sebastian, пр. Мира, 118
Билеты 1000 руб.
Пер Гюнт. Театр–студия «Открытые сердца» и Красноярский академический симфонический оркестр 12+
Концерт музыки зарубежного кинематографа.
19:00
Sebastian, пр. Мира, 118
Билеты от 300 руб.
Пушкин 12+
Балет о душевных муках светила русской классики.
19:00
Театр оперы и балета, ул. Перенсона, 2
Билеты от 1800 руб.
СУББОТА, 23 МАЯ
А кто я такой? 0+
Маленький цыпленок отправляется в увлекательное путешествие, чтобы найти ответ на главный вопрос: «Кто я такой?». В ходе приключений он учится дружить, познавать себя и преодолевать трудности.
23-24 мая, 11:00
Театр юного зрителя, ул. Академика Вавилова, 25
Билеты 500 руб.
Формула оркестра. Моцарт: отец и сын 6+
19:00
Театр оперы и балета, ул. Перенсона, 2
Билеты от 900 руб.
Мельница 6+
На концертах большого тура прозвучат не только главные хиты группы, но и три новых песни.
19:00
Гранд Холл Сибирь, ул. Авиаторов, 19
Билеты от 2800 руб.
Баста 16+
23-24 мая, 19:00; 25 мая, 20:00
Дворец спорта им. И. Ярыгина, ул. Остров Отдыха, 12
Билеты 5300 руб.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
Благотворительный семейный поход «Дорогою добра» 6+
Подъем на Красный Гребень по самой длинной лестнице в России, квест для ребят, пикник, красивые виды и фотографии, прогулка до скалы Красный Гребень и истории о ее таинственных свойствах. Маршрут рассчитан примерно на 4–5 часов вместе с дорогой и выбран максимально безопасным.
10:00
Точка сбора сообщается после регистрации.
Участие - 400 руб. Необходима регистрация. Подробности по телефону: 8 (913) 536-42-16.
Мастер-класс по живописи шерстью 12+
На мастер-классе вы освоите необычное рисование - рисование шерстью. Работа с мягким и теплым материалом - это медитативное занятие, которое расслабляет и создает ощущение живого искусства. Эта техника доступна даже новичкам, так как нет необходимости разводить краски на палитре, в любой момент можно исправить неудавшийся фрагмент, убрав шерсть, и положить заново. Все, что нужно для работы, - это шерсть, пинцет и рамка. Материалы входят в стоимость. Количество участников ограничено.
13:00
Студия творческого расцвета «Фиалка», ул. 78-й Добровольческой бригады, 21.
Билеты 2000 руб.
The Hatters 6+
20:00
Арена.Север, ул. 9 Мая, 74
Билеты от 3000 руб.
Мы, герои 18+
Герои постановки - совсем не «герои» в обычном понимании, это театральная труппа артистов-неудачников, скитальцев и изгоев. Их судьбы, их страдания в поисках любви, счастья и безопасности можно было бы посчитать комедией, если бы не знание того, что эти события происходят в центре Европы 1939 года.
18:00
Драматический театр им. Пушкина, пр. Мира, 71–73
Билеты от 1000 руб.
Деньги, совесть и вареники 18+
Светлана все в своей жизни наметила и распределила, пригласив на ужин Павла, она твердо намерена рассказать ему все о себе и наконец устроить свое счастье. Однако, кроме потенциального жениха, на пороге ее квартиры в этот вечер появляется… грабитель!
19:00
Дом актера, ул. Бограда, 26
Билеты 900 руб.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
Не принц и даже не конь под принцем 18+
Ироничный, веселый и невероятно легкий спектакльпро холостяков и женщин, мечтающих выйти замуж.
19:00
Дом актера, ул. Бограда, 26
Билеты 900 руб.
МакSим 0+
19:00
Арена.Север, ул. 9 Мая, 74
Билеты от 5000 руб.
Слово за слово 18+
Дружеский ужин: приятная атмосфера, марокканская кухня, французское вино. Ничто не предвещало, но одна смелая шутка меняет течение вечера.
19:00
Театр юного зрителя, ул. Академика Вавилова, 25
Билеты от 800 руб.
ВТОРНИК, 26 МАЯ
Гриша не свидетель 12+
Грише скоро 14, но праздник как-то не клеится. Умерла бабушка, мама уехала, в школе он невидимка. А вокруг все по классике: буллинг, молчание и взрослые, которые «ничего не замечают». В какой-то момент Гриша понимает: быть свидетелем больше не вариант, пора действовать.
13:00
Театр юного зрителя, ул. Академика Вавилова, 25
Билеты 1100 руб.
Космос бывает разный 6+
Вокальный ансамбль «Девчата» своими голосами унесет нас к мерцающим созвездиям, исполнив песни, посвященные небу, космосу и звездам, а театральная студия «Теастория» поможет нам представить безбрежные просторы галактики, ее тайны и величие.
16:00
Центр культурных инициатив, ул. Ползунова, 13
Билеты 350 руб.
Аудиоспектакль «Шепот сцены» 16+
Первый аудиопроменад в театре Пушкина. Он посвящен 150-летию театра и сделан командой с любовью к театральному делу и людям.
22:30
Драматический театр им. Пушкина, пр. Мира, 71–73
Билеты 2000 руб.