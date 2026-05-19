Предпоследняя неделя весны в Красноярске ожидается не только погожей, но и богатой на события. Горожан и гостей города ждут традиционные концерты, спектакли, походы и еще множество событий. Афиша мероприятий в Красноярске на 20-26 мая 2026 – рассказываем куда сходить в предпоследнюю неделю весны

День рождения центра «Все свои!» 0+

23 мая социально-психологический центр «Все свои!» отмечает свой 5-й день рождения.

Уже пять лет центр помогает тем, кому особенно нужны поддержка и чувство опоры. Здесь рядом с воспитанниками и выпускниками детских домов и психоневрологических интернатовпомогают справляться с трудностями и не оставаться один на один со своими проблемами. Отдельное направление работы центра - профилактика социального сиротства и помощь семьям в сложных жизненных ситуациях. За это время «Все свои!» стал пространством доверия, принятия и заботы для сотен людей.

В день рождения команда центра благодарит всех, кто был рядом: специалистов, волонтеров, друзей и участников проектов, но на празднование приглашены все желающие. Посещение не ограничено по времени - можно заглянуть на часок, а можно остаться на весь праздник! 5 лет - это только начало большого пути, где главное остается неизменным: быть рядом с теми, кому особенно нужна поддержка.

Будет по-домашнему: чай, разговоры, фотограф, воспоминания и немного праздничного хаоса.Можно приходить с детьми - для них будет игровая комната под присмотром бебиситтеров.

Аэровокзальная, 21, строение 3, офис 9

23 мая, 10:00-16:00

Вход свободный.

СРЕДА, 20 МАЯ

La Traviata 12+

Спектакль о преображении, которое происходит с человеком, встретившим любовь.

19:00

Театр оперы и балета, ул. Перенсона, 2

Билеты от 500 руб.

Бывшие 16+

Яркая авантюрная комедия о «жизни взаймы», где успешный музыкант вмиг может оказаться садовником, а популярная писательница - кухаркой.

19:00

ДК Комбайностроителей, ул. Бограда, 134

Билеты от 2000 руб.

Виктор Сухоруков. Счастливые дни 12+

Моноспектакль.

19:00

Филармония, пр. Мира, 2б

Билеты от 2500 руб.

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ

Музыкально–поэтический вечер Полины Мельниковой. Время любить 12+

Авторская поэзия Полины Мельниковой в сопровождении живой музыки. К каждому стихотворению написана своя авторская мелодия.

19:00

Филармония, пр. Мира, 2б

Билеты от 600 руб.

Красноярский духовой оркестр. На бис 6+

Музыканты завершают творческий сезон в концертных залах.

19:00

Институт искусств им. Хворостовского, ул. Ленина, 22

Билеты от 500 руб.

Plamenev 16+

Павел Пламенев выступит с сольным концертом, где представит специальную программу из своих главных хитов.

20:00

Circus Concert Hall, ул. Высотная, 35а/1

Билеты от 2400 руб.

Кристина Казакова 18+

Красноярская скрипачка, соединяющая классику и современное звучание.

20:00

Circus Concert Hall, ул. Высотная, 35а/1

Билеты от 2400 руб.

Филипп Воронин 18+

Сольный стендап-концерт.

20:00

ДК Комбайностроителей, ул. Бограда, 134

Билеты от 1000 руб.

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ

Легенды большого экрана 6+

Концерт музыки зарубежного кинематографа.

19:00

Sebastian, пр. Мира, 118

Билеты 1000 руб.

Пер Гюнт. Театр–студия «Открытые сердца» и Красноярский академический симфонический оркестр 12+

Концерт музыки зарубежного кинематографа.

19:00

Sebastian, пр. Мира, 118

Билеты от 300 руб.

Пушкин 12+

Балет о душевных муках светила русской классики.

19:00

Театр оперы и балета, ул. Перенсона, 2

Билеты от 1800 руб.

СУББОТА, 23 МАЯ

А кто я такой? 0+

Маленький цыпленок отправляется в увлекательное путешествие, чтобы найти ответ на главный вопрос: «Кто я такой?». В ходе приключений он учится дружить, познавать себя и преодолевать трудности.

23-24 мая, 11:00

Театр юного зрителя, ул. Академика Вавилова, 25

Билеты 500 руб.

Формула оркестра. Моцарт: отец и сын 6+

19:00

Театр оперы и балета, ул. Перенсона, 2

Билеты от 900 руб.

Мельница 6+

На концертах большого тура прозвучат не только главные хиты группы, но и три новых песни.

19:00

Гранд Холл Сибирь, ул. Авиаторов, 19

Билеты от 2800 руб.

Баста 16+

23-24 мая, 19:00; 25 мая, 20:00

Дворец спорта им. И. Ярыгина, ул. Остров Отдыха, 12

Билеты 5300 руб.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ

Благотворительный семейный поход «Дорогою добра» 6+

Подъем на Красный Гребень по самой длинной лестнице в России, квест для ребят, пикник, красивые виды и фотографии, прогулка до скалы Красный Гребень и истории о ее таинственных свойствах. Маршрут рассчитан примерно на 4–5 часов вместе с дорогой и выбран максимально безопасным.

10:00

Точка сбора сообщается после регистрации.

Участие - 400 руб. Необходима регистрация. Подробности по телефону: 8 (913) 536-42-16.

Мастер-класс по живописи шерстью 12+

На мастер-классе вы освоите необычное рисование - рисование шерстью. Работа с мягким и теплым материалом - это медитативное занятие, которое расслабляет и создает ощущение живого искусства. Эта техника доступна даже новичкам, так как нет необходимости разводить краски на палитре, в любой момент можно исправить неудавшийся фрагмент, убрав шерсть, и положить заново. Все, что нужно для работы, - это шерсть, пинцет и рамка. Материалы входят в стоимость. Количество участников ограничено.

13:00

Студия творческого расцвета «Фиалка», ул. 78-й Добровольческой бригады, 21.

Билеты 2000 руб.

The Hatters 6+

20:00

Арена.Север, ул. 9 Мая, 74

Билеты от 3000 руб.

Мы, герои 18+

Герои постановки - совсем не «герои» в обычном понимании, это театральная труппа артистов-неудачников, скитальцев и изгоев. Их судьбы, их страдания в поисках любви, счастья и безопасности можно было бы посчитать комедией, если бы не знание того, что эти события происходят в центре Европы 1939 года.

18:00

Драматический театр им. Пушкина, пр. Мира, 71–73

Билеты от 1000 руб.

Деньги, совесть и вареники 18+

Светлана все в своей жизни наметила и распределила, пригласив на ужин Павла, она твердо намерена рассказать ему все о себе и наконец устроить свое счастье. Однако, кроме потенциального жениха, на пороге ее квартиры в этот вечер появляется… грабитель!

19:00

Дом актера, ул. Бограда, 26

Билеты 900 руб.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ

Не принц и даже не конь под принцем 18+

Ироничный, веселый и невероятно легкий спектакльпро холостяков и женщин, мечтающих выйти замуж.

19:00

Дом актера, ул. Бограда, 26

Билеты 900 руб.

МакSим 0+

19:00

Арена.Север, ул. 9 Мая, 74

Билеты от 5000 руб.

Слово за слово 18+

Дружеский ужин: приятная атмосфера, марокканская кухня, французское вино. Ничто не предвещало, но одна смелая шутка меняет течение вечера.

19:00

Театр юного зрителя, ул. Академика Вавилова, 25

Билеты от 800 руб.

ВТОРНИК, 26 МАЯ

Гриша не свидетель 12+

Грише скоро 14, но праздник как-то не клеится. Умерла бабушка, мама уехала, в школе он невидимка. А вокруг все по классике: буллинг, молчание и взрослые, которые «ничего не замечают». В какой-то момент Гриша понимает: быть свидетелем больше не вариант, пора действовать.

13:00

Театр юного зрителя, ул. Академика Вавилова, 25

Билеты 1100 руб.

Космос бывает разный 6+

Вокальный ансамбль «Девчата» своими голосами унесет нас к мерцающим созвездиям, исполнив песни, посвященные небу, космосу и звездам, а театральная студия «Теастория» поможет нам представить безбрежные просторы галактики, ее тайны и величие.

16:00

Центр культурных инициатив, ул. Ползунова, 13

Билеты 350 руб.

Аудиоспектакль «Шепот сцены» 16+

Первый аудиопроменад в театре Пушкина. Он посвящен 150-летию театра и сделан командой с любовью к театральному делу и людям.

22:30

Драматический театр им. Пушкина, пр. Мира, 71–73

Билеты 2000 руб.